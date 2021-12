Politikvinne funnet skyldig i drap på afroamerikansk mann

Juryen brukte fire dager før de ble enige: Politikvinnen Kim Potter er skyldig i drap på 20 år gamle Daunte Wright.

Demonstranten får det som han vil, Kim Potter må i fengsel for drap.

Nå nettopp

Den 11. april i år stanset politiet Wrights bil for å arrestere ham. Han var ettersøkt for en våpenforseelse.

Den 49 år gamle politikvinnen sa at om han ikke samarbeidet, ville hun bruke elektrosjokkvåpenet sitt mot ham. Han skal ha forsøkt å motsette seg arrest.

– Jeg bruker taseren, sa hun.

Retten fikk se en video hvor hun gjentar «taser, taser, taser». Men hun har ikke tatt frem taseren. I stedet retter hun tjenestepistolen sin mot Wright og trekker av.

På opptaket kan man høre at hun banner og sier at hun tok galt våpen. Et minutt senere sa hun:

– Jeg kommer til å ende i fengsel.

Kimberly Potter gråt da hun vitnet i retten.

Lei for at det skjedde

Arrestasjonen skjedde i en periode med stor oppmerksomhet rundt politidrap i USA.

Potter jobbet i en av forstedene til Minneapolis. I april pågikk rettssaken mot Derek Chauvin, som sto tiltalt for å ha drept George Floyd.

Derfor var mange polititjenestemenn nervøse.

I retten gjentok Potter gang på gang at hun er veldig lei seg. Hun forklarte at det ble kaotisk. Juryen fikk høre at hun ikke kunne huske hva som skjedde.

Les også Mange jublet etter dommen mot Derek Chauvin. I bakgrunnen spøker USAs «arvesynd».

Forskjellen på en taser og en glock, vekt, form og farge.

Forskjellige våpen

Aktoratet la ned påstand om både forsettlig og uaktsomt drap. Juryen sa ja på begge punkter. Senere vil det bli klart hvordan straffen utmåles. Men ifølge nyhetsbyrået Ap er det snakk om minimum syv år i fengsel.

Påtalemakten la vekt på at Potter var en erfaren politikvinne, med god våpentrening. Derfor er det merkelig at hun grep pistolen da hun skulle bruke taseren. At hun ikke kjente eller så forskjell er også vanskelig å forklare.