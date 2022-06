Flykaos rammer Europa og USA. Reiseklare nordmenn bes følge godt med.

Pandemitiltak er i bakspeilet og sommeren på trappen: Nå vil mange på en etterlengtet reise til utlandet. Det skaper problemer.

Reiselystne på Gatwick ved London måtte smøre seg med tålmodighet fredag. Lange køer og kanselleringer preger luftfartsindustrien i England og Europa.

Under pandemien lå flybransjen nede med brukket rygg. Nå viser det seg vanskelig å komme tilbake til normalen. Snirklende køer og tusenvis av kansellerte flyvninger preger Europa og USA.

I Norge er man så langt skånet fra problemene – så sant man har fått seg et pass. Men de som skal ut å fly i sommer, bes om å følge ekstra godt med på informasjon fra flyselskapene.

Få ansatte og mange passasjerer

På flyplassen Schiphol i Amsterdam har køene tidvis gått ut av byggene. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Flyselskapet KLM måtte sette billettsalget på pause.

I helgen var det store avlysninger og problemer ved flere flyplasser i Storbritannia, ifølge BBC. Bilder viser stappfulle flyplasser i England og Irland. Flyselskapene Tui og EasyJet har kansellert en rekke avganger som var planlagt i juni fra flyplassen i Manchester.

I Sverige måtte sjefen for flyplassoperatøren Swedavia, Jonas Abrahamsson, tirsdag forklare seg om køproblemer til Riksdagens transportkomité.

Og i USA ble over 7000 flyvninger kansellert gjennom helgen, ifølge skriver CBS News.

Passasjerer måtte vente lenge for å komme gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen i Manchester tirsdag. I sommer er flere avganger kansellert fra flyplassen.

Det er mange grunner til problemene:

Flyplassene og flyselskapene mangler ansatte. Mange mistet jobben i forbindelse med koronapandemien, og nyansettelser har gått sakte.

Personell i KLM streiker.

I USA og i Storbritannia har fridager gitt ekstra mye pågang.

Prisen på drivstoff til værs

Høysesongen nærmer seg med stormskritt. Men lite tyder på at problemene forsvinner. Det har dempet optimismen foran den første sommeren på to år uten strenge reiserestriksjoner.

Bransjen har også flere andre utfordringer i sikte. Drivstoffprisene stiger. Det er en konsekvens av sanksjonene mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Nå raser aksjeverdien for flere flyselskaper, skriver CNBC. Det har også SAS fått erfare. Tirsdag falt aksen med 7 prosent på Oslo Børs. Det skjedde etter at selskapet la frem resultatet for årets første kvartal. Det viste et underskudd på 1,5 milliarder kroner før skatt.

Aksjekursen i selskapet Flyr sank med 3,3 prosent, mens Norwegian-aksjen holdt seg stabil.

Situasjonen kan snu i Norge

Ved norske flyplasser er det ikke meldt om unormalt mye kø, forsinkelser eller kanselleringer. Det sier kommunikasjonssjef i Avinor, Joachim W. Andersen.

Men situasjonen kan endre seg.

– Vi er kjent med problemene knyttet til bemanning på andre flyplasser i Europa, og det kan jo bli følgefeil her hjemme i Norge, sier Andersen til Aftenposten.

Ved Schiphol flyplass i Amsterdam førte streik til kø helt ut av bygget 23. april.

– Dette kan påvirke reisende i Norge.

Andersen understreker at det er viktig at passasjerer følger med på informasjon fra flyselskapene sine, og at man møter på flyplassen når man skal.

Det er også beskjeden fra Norwegian.

– Pr. i dag opplever vi ikke store utfordringer for passasjerene. Men det kan endre seg, sier Eline Skari. Hun er senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

Skari forteller at Norwegian nå vil gi mer informasjon til passasjerer enn før.

– Vi minner om viktigheten av å komme til flyplassen i god tid, sier hun.

For å ruste seg til økt pågang har Norwegian også ansatt over 300 piloter og 500 kabinpersonell.

Aftenposten lyktes ikke med å kontakte SAS tirsdag kveld.