Bilder viser artillerikanoner med norsk kamuflasje på vei gjennom Ukraina. Men regjeringen er fortsatt tause om våpenleveranser.

Artillerivogner med norsk kamuflasjemønster er avbildet i nærheten av Kyiv i Ukraina. Men regjeringen vil fortsatt ikke bekrefte om de har levert tunge våpen til Ukraina.

En artillerivogn med norsk kamuflasjemønster får tommel opp fra forbipasserende ved Dmytrivka i Kyiv fylke. Bildet er tatt 1. juni.

3. juni 2022 21:20 Sist oppdatert nå nettopp

Hemmelighetskremmeriet rundt norske våpendonasjoner til Ukraina er ikke over. Regjeringen har tidligere bekreftet donasjon av 4000 panservernvåpen av typen M72 og Mistral-missiler.

Men de har ikke bekreftet om det er sendt artillerivogner til landet. Artilleri er tunge våpen som vil være viktige i Ukrainas kamp mot russerne på slagmarken i Øst-Ukraina. Kanonene kan skyte granater inntil 40 kilometer av gårde.

I april omtalte Aftenposten at artillerivogner av typen M109 ble tatt ut av lager og testet i Norge. I mai ble en av artillerivognene observert på en lastebil i retning Gardermoen, like før et stort ukrainsk lastefly landet der. Flyet tok flere rundturer til Gardermoens militære flystasjon.

En ukrainsk militærkolonne kjører forbi hovedstadsområdet i Kyiv i Ukraina med en artillerivogn av typen M109 på lasteplanet. Denne har alle kjennetegn som norske M109 har. I forgrunnen ses en ødelagt russisk stridsvogn fra kamper i området i mars.

Nettsted: Norge har levert 20 artillerikanoner

Og 1. juni publiserte flere proukrainske Telegram-kontoer videoer av det som fremstår som norske artillerivogner av typen M109A3GN i Ukraina. Et ukrainsk militærnettsted skriver at Norge har levert 20 M109-kanoner til Ukraina.

Verifiseringstjenesten Faktisk Verifiserbar, som Aftenposten er en del av, har gjennomgått videoene og mener det er høyst sannsynlig at disse er av typen GN. Dette er en variant som ble benyttet av det norske forsvaret, men som i en årrekke har stått på lager i Norge.

Flere bilder av en norsk vogn tatt på en visningsdag på Rena leir viser to bokser på venstre bakside av vognen (rød firkant), låsestag i midten (blå firkant) og en plattform på høyre side (gul firkant) [10]. De samme detaljene finner vi på bildet som 72. brigade postet på Facebook 27. mai. Det skriver Faktisk Verifiserbar.

Analysen er gjort ved å sammenligne detaljer på vognene som ses på bilder fra Ukraina og Norge, og funnene viser at disse sammenfaller. Faktisk Verifiserbar har også undersøkt andre varianter av M109-vognen. Disse har ikke samme konfigurasjon som den norske varianten.

Nå kommer det også bilder fra Dmytrivka, som ligger vest for hovedstaden Kyiv. Der kan man se M109-artilleri som fraktes av ukrainske trekkvogner.

På et av bildene ser man tydelig norsk kamuflasjemønster. Dette er lett gjenkjennbart på grunn av sitt unike mønster. Kolonnen blir bejublet av tilskuere som står langs veien.

På et annet bilde ser man en artillerivogn av samme type som er malt grønn. Den er avbildet i nærheten av en ødelagt russisk stridsvogn.

Dette arkivbildet av en norsk M109 viser at den har samme kamuflasjemønster som artillerivognen som er fotografert i Ukraina. Merk også andre sammenfallende detaljer, som plasseringen av ryggespeilet.

Ukrainske myndigheter har bekreftet at de har mottatt slikt artilleri, men ikke fra hvilket land. En ukrainsk NGO med tilknytning til militæret skriver at Ukraina har mottatt 20 vogner av typen M109 fra Norge.

Taust fra Forsvarsdepartementet

Norske myndigheter har tidligere ikke ønsket å kommentere hvorvidt slike våpen er sendt ut av landet.

Og heller ikke når man ser tydelige norske kjennetegn på vognene vil regjeringen bekrefte donasjonen.

– Regjeringen vurderer fortløpende om Norge skal sende mer våpen/materiell til Ukraina. Disse vurderingene og eventuelt pågående eller fremtidige bidrag kommenterer vi ikke, skriver pressevakt i Forsvarsdepartementet Ann Kristin Salbuvik til Aftenposten fredag kveld.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har tidligere sagt at regjeringen vurderer nye våpenleveranser fortløpende, men at de ikke vil kommentere dette offentlig før eventuelle leveranser er gjennomført.

Samtidig har SV tidligere gitt uttrykk for at de ikke vil støtte leveranser av «offensive våpen» til Ukraina.