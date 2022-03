Putin holdt propagandashow i Moskva. Forsvarte «spesialoperasjonen» i Ukraina.

Russlands president Vladimir Putin talte til tusenvis av mennesker på Luzjniki-stadion i Moskva.

«For fred uten nazisme», står det øverst på banneret. «For Russland», står det like under. Bildet er fra Luzjniki stadion i Moskva.

18. mars 2022 15:10 Sist oppdatert nå nettopp

Showet skulle være en feiring av Russlands folkerettsstridige anneksjon av Krim-halvøya i 2014. På en fullsatt tribunene veivet folk med russiske flagg. Det ble spilt patriotiske sanger. Russiske OL-vinnerne ble vist frem med bokstaven Z på brystet.

På banneret over dem stod det «For fred uten nazisme». «For Russland», var skrevet like under. Z-en var for anledningen skrevet på latin, ikke kyrillisk, som resten av bokstavene.

Nøyaktig hva bokstaven betyr er en gåte, men Z-en er blitt et kjent symbol for å vise støtte til Putins krigføring.

Blant OL-vinnerne på podiet var også skiløperen Aleksandr Bolsjunov, som nylig måtte vende fornærmet hjem fra Norge. Han var tilsynelatende ikke ikledd bokstaven kritikere mener grenser til moderne fascisme.

Talte om «spesialoperasjonen»

Etter hyllesten av OL-heltene var det tid for Putins tale på podiet. Den russiske presidenten brukte tiden på å hylle russiske soldater som kjemper i Ukraina.

I Russland er det forbudt å kalle invasjonen i Ukraina for krig. Krigføringen blir i stedet kalt en «spesialoperasjon». Putin begrunnet det som skjer med at det skal hindre folkemord og befri det ukrainske folk.

Putin siterte også Bibelen og hyllet den «heroiske» kampen som soldatene fører.

Ble kuttet

Men den TV-overførte talen tok brått slutt for russiske seere.

Midt i en setning fra Putin kuttet bildene fra tale til sang. Det skriver Reuters.

Slike avbrudd er uvanlige på russisk TV.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti har imidlertid fått en forklaring fra Putins talsmann, Dmitrij Peskov:

– Det var et teknisk problem med serveren. Det sier Peskov ifølge RIAs Telegram-kanal.

BBC skriver at statsansatte ble tvunget til å delta på forestillingen i Moskva.

Vladimir Putin holdt propagandashow i Moskva.

Det er ikke mange dager siden Putin holdt en annen TV-sendt tale. På onsdag langet han ut mot kritikerne og advarte om at Russland alltid være i stand til å skille «ekte patriotene fra avskum og forrædere». De siste vil russerne ifølge Putin «spytte ut som et insekt som tilfeldigvis fløy inn i munnen deres».

Til Aftenposten sa seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité at Putins tale var «et signal om intern aggresjon mot alle meningsmotstandere».

Store idrettsøyeblikk

Dagens propaganda-arrangement ble holdt på Luzhniki stadion i Moskva. Den ble brukt under Champions League-finalen i 2008 og finalen i fotball-VM i Russland i 2018.

Arenaen ble bygget i 1954. Den var hovedarena for OL i 1980, som ble boikottet av den vestlige verden. Den gang het arenaen Lenin-stadion.

Det russiske landslaget spiller sine kamper her.