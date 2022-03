Mistet oversikten? Dette er det viktigste som har skjedd tirsdag.

Harde kamper, russisk kolonne nærmer seg Kyiv og Zelenskyjs holdt følelsesladd tale til EU-parlamentet. Dette har skjedd i dag.

Slik så Kharkiv-regionens administrasjonsbygg ut etter angrepet som rammet byen tirsdag morgen i 8-tiden.

1. mars 2022 22:10 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag gikk krigen i Ukraina inn i sitt sjette døgn.

Her er en oppsummering av dagens viktigste hendelser:

1. Angrep flere steder i landet

En rekke ukrainske byer har vært under angrep tirsdag.

Tirsdag ettermiddag ble TV-tårnet i hovedstaden Kyiv angrepet. Ifølge lokale medier skal minst fem være drept og minst fem være såret i angrepet.

Holocaust-minnestedet Babyn Jar rett ved siden av – et sted der over 33.000 jøder ble massakrert under andre verdenskrig – skal også være rammet.

Et par timer tidligere hadde russiske myndigheter advart om at de om kort tid ville slå til mot ukrainske etterretningsbygg i sentrum av Kyiv. De ba samtidig sivile om å evakuere.

Tirsdag ettermiddag ble TV-tårnet i hovedstaden Kyiv angrepet.

Samtidig utsettes Ukrainas nest største by Kharkiv for stadig større angrep.

Både Kharkiv-regionens administrasjonsbygg og Operahuset i byen ble angrepet tirsdag morgen i 8-tiden.

Administrasjonsbygget ligger på landets største torg: Frihetstorget. Det er store ødeleggelser etter angrepet. Også boligområder i byen skal være angrepet. Minst ti personer er drept og 35 såret etter angrepene i Kharkiv, ifølge Reuters.

Også i byen Kherson, sør i landet, skal det ha pågått harde kamper tirsdag. Videoer viser angrep på en boligblokk.

Kharkiv-regionens administrasjonsbygg ble angrepet tirsdag morgen i 8-tiden.

2. Russisk kolonne nærmer seg Kyiv

Tirsdag har det sirkulert satellittbilder fra det private amerikanske selskapet Maxar. Bildene viser angivelig en 64 kilometer lang russisk militærkolonne på vei mot Kyiv.

Maxar Technologies uttaler til CNN at kolonnen består av pansrede kjøretøy, stridsvogner, og kjøretøy som frakter artilleri og logistisk støtte.

Siden invasjonen begynte natt til torsdag, har Russland forsøkt å innta Kyiv – uten hell.

Satellittbildene fra Maxar Technologies viser russiske styrker på vei mot hovedstaden Kyiv.

3. Over 136 drept – 660.000 på flukt

Mandag kom FN med nye tall: 136 sivile, blant dem 13 barn, drept i krigen mellom Ukraina og Russland.

I tillegg er 400 sivile såret i krigshandlingene, blant dem 26 barn.

FN mener tallene trolig er mye høyere. Samtidig har ukrainske myndigheter tirsdag gått ut og sagt at 352 sivile skal være drept i krigen hittil.

Mer enn 660.000 mennesker har flyktet fra Ukraina til nabolandene, opplyste FNs høykommissær for flyktninger tirsdag. Ifølge FN står vi overfor den største flyktningkrisen i siden århundreskiftet.

Til Norge ankom det 14 flyktninger forrige uke og ytterligere 19 mandag, opplyser UDI.

Over en 660.000 mennesker har så langt flyktet fra Ukraina. Mange flykter over grensen til nabolandet Polen.

4. Zelenskyj holdt tale til EU

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var med på video fra Kyiv da EU-parlamentet tirsdag holdt en ekstraordinær sesjon i Brussel for å diskutere situasjonen.

Der advarte han EU mot å overlate landet til seg selv i krigen med russerne.

– Uten dere står Ukraina alene. Vi har bevist vår styrke. Vi har vist at vi minst er det samme som dere. Så vis at dere står sammen med oss. Vis at dere ikke vil forlate oss. Vis at dere er europeere, sa han.

Mandag sa Zelenskyj i en tale at han ønsker øyeblikkelig EU-medlemskap for hjemlandet. Senere mandag undertegnet han en søknad om medlemskap i EU.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa i helgen at hun ønsker Ukraina inn i EU.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holdt tirsdag en videotale til EU-parlamentets hastemøte i Brussel.

5. Forhandlingene fortsetter

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass hevder at nye forhandlinger mellom Russland og Ukraina skal finne sted onsdag.

Dermed fortsetter forhandlingene som begynte i Homjel-regionen sørøst i Hviterussland mandag, ifølge en russisk kilde, skriver Tass.

Møtet mandag varte i drøyt syv timer. Delegasjonene reiste så tilbake til sine respektive hovedsteder. Ukraina sier de krevde umiddelbar våpenhvile og tilbaketrekning av russiske styrker i forhandlingene.