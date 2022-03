Ukrainerne holder stand mot de russiske styrkene. Nå kommer hjelp fra langt utenfor landets grenser.

Russlands angrep rystet og overrasket en hel verden. Mange er inspirert til å yte både bistand og motstand.

To busser er nå på vei fra Sandnes til Polen for å hente ukrainske flyktninger. Bak initiativet står Olga Zetterstrøm og Jan Helge Vassbø.

1. mars 2022 22:19 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi kan ikke sitte å se på dette her, sier Jan Helge Vassbø til Stavanger Aftenblad.

Sammen med ukrainske Olga Zetterstrøm bestemte barnevernspedagogen seg for å hjelpe ukrainere på flukt fra de russiske invasjonsstyrkene. De to tok kontakt med busselskapet Vigrestad. Nå er busser og fire bussjåfører på vei fra Sandnes til Polen for å hente flyktninger fra Ukraina.

– Vi kunne ikke vente lenger, sier Zetterstrøm, som er urolig for venner og familiemedlemmer i Ukraina.

– Samtidig vet vi at Polen ikke kan håndtere alle flyktningene alene, sier hun.

Overlesset med donasjoner

At de russiske invasjonsstyrkene gikk inn i Ukraina 24. november vakte sinne og engasjement hos folk over hele verden. I flere grupper på Facebook diskuteres det hvordan man kan hjelpe folk i Ukraina og sivile som er drevet på flukt.

Flyktninger fra Ukraina ankom mandag Medyka, grenseovergangen til Polen. Mange nordmenn har donert store mengder klær og annet utstyr til flyktningene.

Ønsket om å hjelpe er så stort at det noen ganger kan overvelde. I Bodø er de frivillige i Polsk-Norsk forening overlesset med klær, sko og utstyr som folk har donert til flyktninger fra Ukraina, meldte NRK.

15–20 lastebiler må til for å frakte alt ned til Polen. Men foreningen har kun én varebil.

– Vi har fått inn 15 ganger så mye som vi regnet med. Nå trenger vi penger til å leie biler, kjøpe diesel og hyre inn sjåfører, sier frivillige Svein Erik Jacobsen.

Reiser fra Alta for å bli fremmedkriger

Men det er ikke bare donasjoner og bistand folk stiller opp med. Fredag i forrige uke ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj folk fra andre land om å reise til Ukraina for å hjelpe hæren med å forsvare landet. Fra både USA og Canada har flere titalls personer nå reiste til Ukraina for å krige mot Russland, melder nyhetsbyrået Reuters.

Også ukrainere bosatt i andre land vender nå tilbake til Ukraina for å kjempe. Så langt skal det dreie seg om 80.000 personer, opplyser landets innenriksdepartement tirsdag, skriver NTB.

– Vi er stolte av våre landsmenn, skriver departementet på meldingstjenesten Telegram, ifølge Kyiv Independent.

En ukrainsk soldat undersøker ødeleggelsene etter krigshandlinger i Ukrainas hovedstad Kyiv lørdag 26. februar.

Og også fra Norge reiser folk for å sloss mot de russiske styrkene.

Blant dem er den norske IT-arbeideren Aleksander Sørensen fra Alta. Han har fått informasjon fra det ukrainske forsvaret om både hvor og hvem han skal møte når han ankommer Ukraina, meldte Nordlys.

– Jeg har ikke lyst til å dra ned dit, men dette er det eneste riktige å gjøre. Jeg føler på en skam over å sitte her og se på hva som utspiller seg i Ukraina, sier Sørensen til avisen.

Ukrainas ambassade i Norge sier at de har fått flere henvendelser fra nordmenn som vil reise til Ukraina for å krige mot Russland.

– Responsen verden rundt er imponerende, sier Ukrainas ambassadør Viacheslav Yatsiuk til NRK tirsdag ettermiddag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener folk skal tenke seg nøye om før de bestemmer seg for å bli fremmedkrigere i Ukraina.

– Da tror jeg man må tenke seg grundig om. Jeg skjønner at de diskusjonene oppstår, men krig er dramatisk, sa Støre til TV 2.