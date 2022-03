Dette skjedde i natt: Flere kraftige angrep i Ukraina

Det har vært kraftige angrep i Ukraina. Tusener melder seg til å kjempe mot russerne.

Situasjonen i Kyiv-forstedaden Irpin beskrives som «katastrofal» av president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver. Her brenner det fra en fabrikk og en butikk i Irpin etter et russisk angrep.

7. mars 2022 06:19 Sist oppdatert i dag 08:02

Dette er det viktigste som har skjedd natt til mandag og i morgentimene i Ukraina-krigen.

Kraftige angrep

Russland styrker artilleriangrepene mot flere byer i Ukraina søndag kveld, ifølge den ukrainske regjeringen. Angrepene rettes mot byer sentralt, i nord og i sør.

– Den seneste bølgen med missilangrep kom da mørket falt på, sa president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksij Arestovitsj på ukrainsk TV søndag.

Flere områder er spesielt hardt rammet, ifølge rådgiveren. Blant annet utkantene av Kyiv, Tsjernihiv i nord, Mykolajiv i sør og Kharkiv i øst. Kharkiv er landets nest største by.

Et TV-tårn ble skadet og boligområder ble truffet av tung artilleriild, ifølge myndighetene i Kharkiv. Myndighetene forteller at bygninger med teknisk utstyr er ødelagt, men de vet fortsatt ikke omfanget av skadene, skriver BBC.

Alle deler av Tsjernihiv ble rammet av luftangrep, ifølge myndighetene i byen.

Arestovitsj beskriver situasjonen i Kyiv-forstedene Butsja, Hostomel og Irpin, der myndighetene uten hell forsøkte å evakuere beboere søndag, som «katastrofal». Ifølge ham gjør regjeringen alt den kan for å gjenoppta evakueringene, etter at forsøk har strandet også i Mariupol i sør og Volnovakha i øst.

Ukrainske regjeringsstyrker hevder å ha gjenerobret byen Tsjuhujiv øst i landet fra russiske styrker. Den ukrainske generalstaben hevder også at de russiske styrkene i byen ble påført store tap under søndagens kamper og at to høytstående offiserer var blant de drepte, ifølge BBC.

Ordføreren i byen Mykolaiv sør i Ukraina melder om nye artilleriangrep i morgentimene. Ifølge Oleksandr Senkevytsj rettes angrepene mot boligområder, og han deler en video som viser en boligblokk som står i brann, melder BBC.

En landsby 100 kilometer sørvest for havnebyen Odesa skal mandag morgen ha blitt angrepet fra Svartehavet, ifølge det ukrainske forsvaret. Det er ikke meldt om drepte eller sårede etter angrepet, men ifølge myndighetene ble «kritisk infrastruktur» truffet, melder Sky News.

Russiske styrker sliter

Britisk etterettning mener at Russlands invasjon av Ukraina går tregere enn planlagt

Det britiske forsvarsdepartementet tvitret søndag at russiske styrker trolig gjorde «minimale» framskritt på bakken i løpet av helga.

– Det er høyst usannsynlig at Russland har nådd målene de hadde satt seg til nå, heter det i oppdateringen.

Departementet skriver videre at et høyt antall angrep fortsetter å ramme militære og sivile områder i ukrainske byer.

– Nylige angrep har rettet seg mot Kharkiv, Mykolajiv og Tsjernihiv, og har vært særlig tunge i Mariupol, melder departementet.

Amerikanske Institute for the Study of War (ISW) slutter opp om vurderingen. I en rapport fra søndag skriver ISW at russiske styrker brukte døgnet i forveien på å samle seg og forberede nye angrep mot Kyiv, Kharkiv og Mykolajiv.

ISW tror Russland de kommende dagene vil forsøke å omringe Kyiv og gjøre en innsats for å kapre terreng vest for byen. I tillegg ventes det at russerne vil begynne å angripe Ukraina fra Svartehavet, for eksempel ved å sende helikoptre fra skip eller ved landgang med soldater.

Prishopp på olje

Prisen på nordsjøolje skjøt i været etter at markedet åpnet mandag. En halvtime etter åpning hadde den steget med nesten 9 prosent til nesten 129 dollar fatet.

På toppen like etter åpning var prisen 139 dollar fatet, en stigning på 18 prosent, ifølge Bloomberg.

Prisøkningen kom etter en økning på 21 prosent i forrige uke. Også prisen på amerikansk WTI-olje steg med rundt 10 prosent, og toppet seg på nesten 128 dollar pr. fat. CNBC skriver at det er den høyeste prisen på WTI-oljen på 13 år.

Av Bloomberg knyttes prisstigningen til diskusjoner mellom USA og allierte om et mulig handelsforbud for russisk olje, som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

Rekordhøy gullpris

Prisen på gull steg til mer enn 2000 dollar pr. unse i handelen på de asiatiske børsene mandag morgen, en ny toppnotering.

Bekymring for hvordan Russlands invasjon av Ukraina vil påvirke den globale økonomien dytter investorer over mot tryggere investeringer.

Det edle metallet nådde en pristopp på 2000,86 dollar pr. unse, den høyeste prisen siden den forrige toppnoteringen i september 2020.

Samtidig som gullprisen har steget, er det tydelig nedgang på de asiatiske børsene etter åpning, og oljeprisen er på sitt høyeste på nesten 14 år. Utviklingen kommer på toppen av allerede høy inflasjon.

Utenriksminister Dmytro Kuleba sier at over 20.000 fremmedkrigere har meldt seg.

20.000 fremmedkrigere

Mer enn 20.000 mennesker fra 52 forskjellige land har meldt seg til å kjempe mot Russland i Ukraina, ifølge den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba.

Regjeringens plan er at de skal tjenestegjøre i en nyopprettet internasjonal legion. Kuleba sa ikke hvor mange av fremmedkrigerne som har ankommet Ukraina.

– Hele verden er på Ukrainas side, ikke bare med ord, men også med handlinger, sa han på ukrainsk fjernsyn søndag kveld.

Kuleba navnga ikke hjemlandene til de frivillige, og forklarte det med at noen av dem forbyr sine borgere å gå i strid for andre land. Han oppfordret også ukrainske statsborgere i utlandet til å presse på for ukrainsk EU-medlemskap.