Her gjør Ukrainas forhandlere seg klare til en ny runde med russerne. Sjefen deres strutter av selvtillit.

Mye har skjedd på de tre dagene som er gått siden forrige forhandlingsrunde.

Mykhailo Podoljak (til høyre) og David Arakhamia forhandler på vegne av Ukraina i samtalene med Russland.

3. mars 2022 15:54 Sist oppdatert nå nettopp

En uke etter at Russland invaderte Ukraina, er partene i gang med en nye samtaler i Hviterussland. Den forrige forhandlingsrunden varte i 7 timer på mandag.

Foreløpig har ikke de russiske styrkene klart å innta hovedstaden Kyiv. Kolonnen med pansrede kjøretøy ser ut til å ha stanset noen mil nord for byen.

Samtidig hagler fordømmelsene og straffereaksjonene mot Russland.

Ukrainerne viser ingen tegn til å være på defensiven før runde to med forhandlinger.

Tvert imot.

Hvem deltar i samtalene?

Samtalene begynte rundt klokken 13:50 norsk tid torsdag.

Delegasjonene blir trolig de samme som i forrige runde. Ukrainas president sender sin nære rådgiver Mykhailo Podoljak som delegasjonsleder.

Podolyak la torsdag ettermiddag ut et bilde fra helikopterturen på vei mot forhandlingene sammen med politikeren David Arakhamia.

Den russiske delegasjonen ledes av Vladimir Medinskij. Han anses som en nær rådgiver av president Putin og satt som landets kulturminister fra 2012 til 2020.

Et viktig spørsmål er hva slags mandat de to delegasjonslederne sitter med. Etter forrige runde måtte både Podolyak og Medinskij reise tilbake til sjefene sine for å avklare neste steg. Hva som kom ut av disse interne diskusjonene, blir trolig klart i løpet av denne andre forhandlingsrunden.

Hvor møtes de?

Selv om Hviterussland deltar i krigen på russisk side, har ukrainerne gått med på å holde samtalene på hviterussisk jord. Den andre forhandlingsrunden foregår i Homjel, sørøst i landet. Dette er samme sted som de møttes på mandag.

Torsdag formiddag kunngjorde hviterussiske myndigheter at forhandlingsrommet står klart i «Jegerhuset», som bygningen kalles.

Hva ble de enige om sist?

Etter møtet på mandag var det lite som tydet på at partene var kommet så mye nærmere hverandre.

Det kan tyde på at formålet først og fremst var å utveksle krav.

Men frustrasjonen var likevel tydelig da Podolyak oppsummerte dagen i en twittermelding.

– Dessverre er den russiske siden fortsatt ekstremt partisk når det gjelder de destruktive prosessene de har startet, skrev han.

Har noe endret seg siden den gang?

Det viktigste er trolig at store deler av verdenssamfunnet reagerer stadig kraftigere mot den russiske invasjonen. Onsdag stemte 140 land for en fordømmelse av invasjonen i FNs hovedforsamling. Og sanksjonene mot Russland vokser i omfang og styrke, selv om stormakter som Kina og India ikke støtter disse tiltakene.

Russlands invasjon av Ukraina er blitt fordømt over hele verden. Her protesterer folk i Berlin torsdag ettermiddag.

Samtidig viser invasjonsstyrken tegn til å være svakere enn forventet. Russiske myndigheter innrømmet onsdag at 498 soldater var drept siden militæroperasjonen begynte. Trolig er det reelle tallet mange ganger høyere.

Også på hjemmebane er det stor motstand mot Putins krigføring. Daglig er det store demonstrasjoner i russiske byer. Minst 6500 personer skal være arrestert i forbindelse med disse protestene den siste uken.

Ukraina er de siste ukene blitt rammet av svært kraftige angrep mot flere byer. Minst en million mennesker er sendt på flukt. Lidelsene øker for hver dag som går. Det kan skape et ønske om å gå med på russiske krav slik at angrepene på sivile blir stanset.

Hva er forventningene til denne runden?

Ukrainas fremste grav er en umiddelbar våpenhvile. Landets president Volodymyr Zelenskyj fremstår med stor selvtillit før partene møtes ved forhandlingsbordet. Torsdag formiddag la han ut en video med et klart budskap til russiske ledere:

– Lær dere ordene oppreisning og erstatning. Dere skal få betale for alt dere har gjort mot landet vårt, mot hver eneste ukrainer, og det helt og fullt, sa han.

Russlands president Putin viser heller ingen tegn til å være svekket.

– Russland kommer til å fortsette den kompromissløse kampen mot militante fra væpnede nasjonalistiske grupper, sa Putin i en samtale med den franske presidenten Emmanuel Macron torsdag.

Russerne krever blant annet at Ukraina anerkjenner Krim-halvøya, som ble annektert av Moskva i 2014, som en del av Russland.

De vil også at de to selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina blir formelt anerkjent av ukrainske myndigheter.

Men russerne har gått med på én innrømmelse før samtalene: Myndighetene anerkjenner at president Volodymyr Zelenskyj er Ukrainas leder.

Det sier utenriksminister Sergej Lavrov i et intervju med Al Jazeera, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Hva det vil ha å si for utfallet av andre forhandlingsrunde, får tiden vise.