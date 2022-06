Dette er endringene i USAs våpenlover

Delstaten New York får ikke lenger lov til å kreve at folk må ha en særskilt grunn til å få gå med våpen. Hva skjer nå? Her er fem spørsmål og svar.

John Deloca eier en skytebane i bydelen Queens i New York. Han er glad for at folk får utvidet sin rett til å gå med våpen.

20 minutter siden

USAs høyesterett har talt. Staten New York tapte. Robert Nash, Brandon Koch og en våpenklubb vant. Folks rett til å ha våpen til selvforsvar gjelder ikke bare i hjemmet.

Folk trenger ikke ha en relevant grunn – «proper cause» – for å få lisens til å gå med våpen på seg.