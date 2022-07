Ny rekord: Over 40 grader i Storbritannia

Det er satt flere varmerekorder i Storbritannia tirsdag. For første gang er det målt over 40 grader i landet.

Meteorologene spår varmerekorder i Storbritannia tirsdag. Her slapper folk av i en park i London mandag.

NTB

19. juli 2022 11:46 Sist oppdatert 16 minutter siden

Den forrige varmerekorden i Storbritannia var 38,7 grader og ble registrert i 2019. Meteorologene hadde spådd at den ville bli brutt tirsdag.

Den første nye rekorden ble satt i Charlwood, der det ble målt 39,1 grader, men denne var svært kortlivet.

Kort tid senere ble det målt 40,2 grader ved Heathrow flyplass utenfor London. Dette er første gang det er registrert en temperatur over 40 grader i Storbritannia.

En politibetjent gir vann til en soldat i London mandag.

Landet er ett av flere i Europa som opplever en hetebølge. I forkant av hetebølgen utstedte britiske myndigheter for første gang en rød advarsel for ekstremvarme i landet. Det britiske meteorologiske instituttet sa i forkant at det er svært sannsynlig at det vil være fare for liv og helse.

Meteorologene sier temperaturene kan stige enda mer i løpet av tirsdagen.

Folk dekker seg til for å beskytte seg mot varmen i London mandag.

Hetebølgen skaper også problemer for togtrafikken i landet. Samferdselsminister Grant Shapps frykter at togsporene ikke tåler ekstremvarmen.

Til BBC sier han at transportsystemet i landet ikke er bygget for et så varmt klima. Shapps frykter at enkelte togspor kan knekke på grunn av varmen, og at man derfor må hindre at tog kjører over dem og risikerer å spore av.

– Vi må være veldig forsiktige og bevisste på det. Derfor er det redusert hastighet på store deler av tognettverket.

Meteorologer har tidligere sagt at klimaendringene har skyld i hetebølgen, og at de frykter det kommer hyppigere og mer intense episoder med ekstremvær i årene som kommer.