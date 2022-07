Den russiske utenriksministeren drar på rundtur i Afrika. Han har ett viktig mål.

Sergej Lavrov skal overbevise afrikanske ledere om hvem som egentlig har skylden for verdens matkrise. Turen starter i Egypt.

Russlands utenriksdepartement Sergej Lavrov (i midten) møtte søndag med Egypts president Abdel-Fattah el-Sissi (til høyre).

24. juli 2022 13:55 Sist oppdatert i dag 15:00

Russlands fullskala-invasjon av Ukraina satte en stopper for ukrainsk korneksport. Ringvirkningene kjennes langt borte fra slagmarken.

I Afrika brer akutt sult om seg. Nå legger Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ut på tur til kontinentet.

Målet med turen er tydelig: Lavrov skal overbevise fire viktige land om at det er Vesten som har skylden for matmangelen på kontinentet. Han skal også minne dem om at det er Russland som er deres trofaste allierte.

Tviler på kornavtale

I Svartehavet utenfor kysten av Ukraina ligger russiske krigsskip og blokkerer for ukrainsk korneksport. I månedsvis har siloene i havnebyen Odesa vært fulle av flere millioner tonn korn, klar til eksport.

Mange hadde håpet på en løsning fredag. Da gikk Ukraina og Russland med på en avtale fremforhandlet av Tyrkia og FN. Den skulle gi Ukraina mulighet til å gjenoppta korneksporten.

Fakta Kornavtalen mellom Russland og Ukraina Ukrainsk korneksport har stoppet opp og russisk korneksport er blitt redusert som følge av krigen. Det får konsekvenser for mattilførselen i andre land. I flere afrikanske land, hvor matmangelen allerede er alvorlig, er avhengig av import fra Russland og Ukraina. Fredag 22. juli kom Russland og Ukraina til en enighet om en kornavtale, som skal sørge for at Ukraina kan eksportere korn til sjøs. Avtalen ble fremforhandlet av Tyrkia og FN. Ukraina skal få frakte korn via sjøveien fra havnebyene Odesa, Juzjne og Tsjronomorsk. Et felles kommandosenter med betjenter fra Ukraina, Russland, Tyrkia og FN, skal settes opp i Istanbul for å kontrollere lasten. Returnerende skip får ikke frakte våpen til Ukraina. Partene er blitt enige om at skipene og havnene som benyttes til korneksport ikke skal angripes. Lørdag 23. juli ble havnebyen Odesa angrepet med missiler. Det er usikkert hvorvidt dette er et avtalebrudd. Det avhenger om det ble gjort skade på infrastruktur knyttet til ukrainsk korneksport. Kilde: New York Times, Aftenposten Vis mer

Men lørdag smalt russiske raketter på nytt inn i byen. Nå spør mange seg om Russland virkelig planlegger å overholde avtalen. Norge er blant landene som har fordømt angrepet. Det er kritisk at «korneksportavtalen respekteres av Russland», tvitret Utenriksdepartementet søndag.

Ukrainske brannfolk jobbet med å slukke flammene etter et russisk missilangrep på havnen i Odesa lørdag.

Rammer Afrika hardest

Men det er ikke bare ukrainsk korneksport krigen har satt på pause. Også eksporten fra Russland er blitt kraftig redusert. Internasjonale selskaper er redd for å samarbeide med Russland. De frykter konsekvensene og omdømmeproblemer.

Krigen gir også høyere energipriser. Sammen med eksportproblemene fører det til at matprisene skyter i været i hele verden. Afrika rammes ekstra hardt. Årsaken er at mange er fullstendig avhengig av importert korn, skriver Deutsche Welle.

Det forverrer en sultkatastrofe som har rammet flere afrikanske land, særlig Kenya, Somalia og Etiopia, advarer FN. Nesten 350 millioner mennesker i 85 land har nå usikker tilgang til mat, ifølge Verdens matvareprogram (WFP). 50 millioner er i akutt fare for å rammes av sult.

Lavrovs tur skal vedlikeholde båndene til viktige land på kontinentet. Turen startet søndag og første stopp er Egypt. Videre går turen til Etiopia, Uganda og Republikken Kongo, skriver Reuters.

Sergej Lavrov var i møte med Egypts utenriksminister Sameh Shoukry i Kairo søndag.

– Vi vet at våre afrikanske kolleger ser med misnøye på det utilslørte forsøket til USA og deres europeiske satellitter på å få et overtak, skrev utenriksministeren i en artikkel i forbindelse med besøket. Den er publisert på nettsidene til det russiske utenriksdepartementet og i aviser i de fire afrikanske landene Lavrov skal besøke.

Han trekker også frem flere andre poeng:

Sultkatastrofen er Vestens skyld.

Russland vil gi landene et annet alternativ enn institusjoner og systemer dominert av vestlige land.

Russland søker fred og stabilitet.

Atomkraftverk og handelsåre

I Egypt møter Lavrov møtt Egypts president Abdel Fattah el-Sissi, landets utenriksminister Sameh Shukry og representanter for Den arabiske liga.

Flere konkrete temaer er spådd å stå på agendaen i samtalene mellom Lavrov og egyptiske ledere. Samuel Ramani, som forsker internasjonal politikk og sikkerhetspolitikk ved Universitetet i Oxford, trekker frem tre punkter i en Twitter-melding:

Byggingen av Egypts første atomkraftverk El Dabaa. Russland har lånt Egypt mesteparten av pengene til byggingen.

Utvikling av Suezkanalen, som strekker seg mellom Middelhavet og Rødehavet. Det er blant den viktigste handelsåren mellom Asia og Europa.

Forhandlinger i Den arabiske liga.

Sergej Lavrov i samtaler med den egyptiske utenriksministeren Sameh Shoukry i Kairo, søndag.

Spagat mellom Vesten og Russland

Flere afrikanske land står nå i en spagat mellom Vesten og Russland. På den ene siden har flere tette bånd med USA. På den andre siden er de avhengig av korn- og gassimport fra Russland. Flere kjøper også russiske våpen og militærmateriell.

Ingen afrikanske land har innført sanksjoner mot Russland.

I mars slo FNs generalforsamling fast at den humanitære krisen i Ukraina er Russlands feil. Kun fem land stemte mot: Russland, Eritrea, Syria, Nord-Korea og Belarus. Men langt flere land avsto fra å stemme eller var ikke til stede. Blant dem var det mange afrikanske land.

Men Russland ønsker trolig mer enn nøytralitet. President Putin har denne uken tatt tydelig til orde for at Russland står i front mot det han anser som Vestens dominans i verden. Han kaller USA og deres allierte for «den gylne milliarden».

– Hvorfor skal denne gylne milliarden, som bare er en del av den verdens befolkning, dominere alle andre og påtvinge deres levemåte som er basert på illusjonen om eksepsjonalisme? uttalte Putin onsdag.