Flere trekker seg fra Boris Johnsons regjering i protest. Ekspert tror minst én av dem er klar til å utfordre statsministeren.

6. juli 2022 12:12 Sist oppdatert nå nettopp

Boris Johnson ble som ventet grillet under spørretimen onsdag ettermiddag. Han fikk spørsmål om landet fortjener en bedre regjering og hva som skal til for at han går av.

– Er ikke dette det første tegnet på et synkende skip med rotter som forlater det? spurte Keir Starmer til stor applaus fra salen. Han er leder for opposisjonspartiet Labour.

Starmer siktet til at flere ministre og statssekretærer har sagt opp de siste 24 timene.

Johnson på sin side var mer opptatt av å snakke om skattelettelser og jobber til folket. Men han beklaget igjen måten skandalen rundt Chris Pincher ble håndtert.

– Det er jobben min å levere. Og å få dette landet gjennom tøffe tider, som jeg gjorde under covid, sa Johnson.

Flere i salen påpekte at de var lei strømmen av løgner fra Johnson.

Spørretimen ble avsluttet med et rungende «Bye Boris!» fra forsamlingen.

– Fester ikke lit til Johnson

Tirsdag kveld gikk finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid av i protest. Onsdag sa barneminister Will Quince og skolestandardminister Robin Walker at nok er nok.

– Det er symboltungt at de nå trekker seg, sier Øivind Bratberg. Han er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Bratberg sier tidligere helseminister Sajid Javid har hatt en helt sentral rolle i det konservative partiet i mange år. Han er også blant de i regjeringen med bredest politisk erfaring.

Bratberg mener det er å forvente at Javid vil stille dersom det blir kamp om statsministerrollen.

– Han står klar i morgen dersom man skal finne en ny statsminister, sier han.

Javid ble innsatt som helseminister juni 2021, og har tidligere vært både finansminister og innenriksminister.

– Han har som helseminister hatt ansvaret for å få systemet på rett kjøl etter pandemien, og han har vært mye fremme i nyhetsbildet og ordskiftet den siste tiden, sier Bratberg.

Javid er lenge blitt sett på som en av Johnsons mulige rivaler.

– Han fester ikke lit til Johnson som type.

I oppsigelsesbrevet kritiserer Javid statsministerens lederstil.

– Tonen du setter som leder, og verdiene du står for, reflekterer også over på dine kolleger, partiet og i siste instans også nasjonen, skriver han i brevet som han har delt på Twitter.

Rishi Sunak trekker seg som finansminister fordi han er uenig i Johnsons lederstil.

Var statsministerens viktigste støttespiller

Avtroppende finansminister Rishi Sunak har også uttrykt kraftig kritikk mot Johnsons lederstil. Det til tross for at han som finansminister har jobbet tett med Johnson.

– En finansminister er statsministerens nærmeste støttespiller og er en uhyre viktig posisjon. Det er kjempedramatisk når han nå trekker seg, sier Bratberg.

Sunak ble hentet inn i rollen som finansminister nettopp fordi han ble ansett som lojal overfor Johnson, påpeker førstelektoren.

– Han har nok vist seg å være mer selvstendig enn Johnson hadde trodd, legger han til.

Sunak fikk rollen som finansminister i februar 2020, like før pandemien brøt ut.

– Sunak var uhyre populær under pandemien da han delte ut penger og støttepakker i øst og vest, sier Bratberg.

Han forteller at populariteten har falt noe i kjølvannet av pandemien, da landet har opplevd økte levekostnader og stor nasjonal gjeld.

På spørsmål om Sunak også kan være en aktuell etterfølger etter Johnson, svarer Bratberg.

– Det er ikke godt å si. For et halvt år siden ville man sagt at han var i første rekke. Det sier man nok ikke lenger nå.

Sunak har også vært utsatt for kritikk i løpet av perioden han satt som minister. Tidligere i år kom avsløringer om at Sunaks kone hadde fått en skattestatus som sparte henne for millioner av pund, skriver New York Times.

Sunak har i likhet med en rekke andre britiske politikere fått bøter for brudd på smittevernreglene under pandemien.

Boris Johnsons mange politiske liv

I løpet av tiden Johnson har sittet som statsminister har han vært utsatt for en rekke politiske skandaler.

For knappe en måned siden overlevde Boris Johnson så vidt et mistillitsforslag fra sine egne. 211 av partiets parlamentsmedlemmer stemte for Johnson, mens 148 stemte mot. For å bli sittende trengte han støtte fra 180 medlemmer.

Årsaken er avsløringene om det som blir kalt «partygate». Mens Storbritannia var underlagt harde koronarestriksjoner, festet både han og mange i staben hans.

Johnsen er i utgangspunktet beskyttet mot et nytt mistillitsforslag i ett år. Men flere parlamentsmedlemmer fra Det konservative partiet ønsker nå å utfordre regelen. Det skriver BBC.

Oppsigelsene til Sunak og Javid kom kort tid etter at Johnson ble tvunget til å beklage håndteringen av skandalen rundt Chris Pincher. Han ble i forrige uke suspendert fra partiet etter anklager om at han tafset på to menn i fylla.

Johnson innrømmet tirsdag å ha glemt at han alt i 2019 ble blitt fortalt om anklagene mot Pincher. Han ble i februar forfremmet innad i partiet. Mange mener at det aldri burde skjedd.