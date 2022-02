Nye russiske angrep i Ukraina: Flere eksplosjoner i Kyiv og andre byer

Det meldes om nye angrep i Ukraina. Det er meldt om flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Myndighetene sier Russland har iverksatt et missilangrep mot byen.

Dette bildet ble publisert av det østeuropeiske nyhetsnettstedet Nexta. Det viser Kyiv natt til fredag.

25. feb. 2022 03:45 Sist oppdatert 15 minutter siden

Saken oppdateres.

Rundt klokken 03:20 meldte flere medier og journalister om to store eksplosjoner i Kyiv. Kort tid etter bekreftet det ukrainske innenriksdepartementet at det pågår et angrep mot hovedstaden Kyiv. Det brukes både kryssermissil og andre raketter, opplyser myndighetene.

Innenriksdepartementet opplyser at de har skutt ned et russisk kampfly i Kyiv. Flyet kræsjet inn i en boligblokk og skapte en brann.

En rådgiver til ukrainske innenriksministeren, Anton Gerashenko, har lagt ut en video på Facebook. Denne skal visstnok vise at en russisk drone eller fly som blir skutt ned.

Situasjonen er imidlertid uoversiktlig, og CNN melder at et ukrainsk fly er blitt skutt ned.

Det østeuropeiske nyhetsnettstedet Next melder om minst seks eksplosjoner i Kyiv.

Samtidig kommer det flere meldinger om angrep andre steder i Ukraina. Blant annet skal det foregå et angrep mot storbyen Kharkiv.

Flere er også blitt drept og skadet i et rakettangrep mot en grensestasjon i Zaporizjzja-regionen sørøst i Ukraina, ifølge Reuters.

Flere meldinger om styrker mot Kyiv

Første dag av invasjonen resulterte i 137 døde og 361 skadede på ukrainsk side. Over 100.000 har forlatt hjemmene sine, ifølge FN.

Gjennom natten fortsatte meldingene å strømme inn om kamper mellom russiske invasjonsstyrker og det ukrainske forsvaret. Allerede litt over kl. 23 kom den første etterretningen om en planlagt russisk bombing av Kyiv.

Flere medier meldte at russiske styrker var på vei mot Kyiv etter å ha beleiret og stengt av flere byer i Sumy-regionen nord i landet.

Litt over klokken 3 meldte flere medier at Russland hadde satt opp en kontrollstasjon mellom den ukrainske hovedstaden og Sumy. Bare minutter senere kom de første meldingene om eksplosjoner i Kyiv.

Beordret militarisering

Det ukrainske parlamentet meldte natt til fredag at de ventet angrep i regionene Kyiv, Sumy, Tsjernihiv, Kherson, Zjytomyr og Kharkiv i løpet av natten.

Presidenten signerte sent torsdag kveld en ordre om militarisering av sivile. Innbyggerne blir oppfordret til å melde seg til militærtjeneste, melder The Kyiv Independent.

10.000 automatvåpen skal gis ut til sivilbefolkningen i Ukraina, som er blitt trent til krig i flere uker. Samtidig la myndighetene ned forbud om å forlate landet for menn mellom 18 og 60 år.