Ukraina-krisen i dag: Russland har startet en stor militærøvelse i Barentshavet

Biden er sikker på at Russland vil angripe Ukraina. Putin nekter for at det kommer til å skje. Dette er den nyeste utviklingen i saken.

Russlands president Vladimir Putin og den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko observerer millitærøvelsen fra et kontrollrom i Moskva.

19. feb. 2022 10:08 Sist oppdatert nå nettopp

Spenningen knyttet til Ukraina-krisen fortsetter.

Lørdag satte Russland i gang en større øvelse av sitt kjernefysiske system i et stort område av Barentshavet. The Barents Observer skriver at halve området er i Norges økonomiske sone. Krigsskip og ubåter har avfyrt missiler mot sjø- og landmål, ifølge Reuters.

Ifølge The Barents Observer er halve området i Norges økonomiske sone.

Presestalsmann i Forsvarets operative hovedkvarter Preben Aursand sier til Aftenposten at de følger godt med på Norges områder:

– Vi er årvåkne i våre nærområder nå som det er en tilspisset situasjon i Europa. Russland har rett til å holde på med slike øvelser så lenge de varsler om det. Vi forventer at de opptrer med hensyn til sikkerhet.

Fredag kveld sa USAs president Joe Biden at han er overbevist om at Putin har bestemt seg for å angripe nabolandet. Ifølge den amerikanske presidenten kan angrepet komme i løpet av få dager. Amerikanerne hevder også at Russland har utplassert opp mot 190.000 soldater nær Ukraina.

– Ukrainas hær forsvarer hele Europa

Lørdag formiddag sa visepresident Kamala Harris at USA vil gå målrettet inn for å skade Russlands banker og nøkkelnæringer hvis landet velger å angripe Ukraina.

Hun møtte Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

– Våre styrker vil ikke kjempe i Ukraina men de vil forsvare hver eneste tomme av Natos territorium, sa Harris.

Lørdag forsikret hun også om at USA står ved sin støtte til Ukraina.

Zelensky uttrykte på sin side en takk til Harris og president Joje Biden personlig, og til USA som sådan.

– Det eneste vi ønsker er å ha fred, sa Zelensky.

Samtidig varslet han at Ukraina vil ble om ytterligere hjelp med Forsvaret.

– Den ukrainske hæren forsvarer hele Europa, sa Zelensky.

Putin: Vi trekker oss tilbake

Putin nekter fremdeles for at de planlegger å invadere nabolandet. Han sier at de har øvelser langs grensen, og at de er i ferd med å trekke seg tilbake.

Alt dette skjer parallellt med:

påstander om at de separatiststyrte utbryterrepublikkene øst i Ukraina har startet masseevakuering av innbyggerne sine.

At lederen av utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina, har beordret mobilisering av militære styrker.

Meldinger om en betydelig økning i antall angrep langs frontlinjen i det østlige Ukraina.

Det meldes om en betydelig økning i antall angrep langs frontlinjen i det østlige Ukraina. Her kartlegges et krater fra en artillerigranat som landet nær en skole i Vrubivka, øst i Ukraina.

Ikke for sent å snu

Men samtalene mellom USA og Russland ser ut til å fortsette. Ifølge Det hvite hus skal USAs utenriksminister Antony Blinken møte sin russiske kollega Sergej Lavrov onsdag neste uke.

Lørdag møtes også utenriksministerne fra G7-landene for å drøfte Ukraina-krisen. Det skjer i München. Samtidig skal USAs visepresident Kamala Harris møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Putin skal også snakke med Frankrikes president Emmanuel Macron. Ifølge Kreml skal det skje på søndag.

Ifølge Reuters har Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sagt at det er klare indikasjoner på at Russland fremdeles er åpne for forhandlinger knyttet til situasjonen.

NATO-sjef Jens Stoltenberg og EU-presidenten Ursula von der Leyen har også kommet med en ny appell til Russland. De ber Putin om å trekke styrkene tilbake fra grensene.

– Vi vet ikke hva som vil skje. Men risikoen for konflikt er reell, sa Stoltenberg på scenen til sikkerhetskonferansen i München lørdag morgen. Han påpeker at det ikke er noen tegn til at russerne har trukket seg tilbake, men at opprustningen fortsetter.

– Men det er ikke for sent for Moskva å snu, la Stoltenberg til.

Han sa også at russernes ønske om å svekke Nato bare vil gjøre alliansen sterkere, og at Russland setter krav de vet at NATO ikke kan møte.

Leyen påpekte videre at Europa og Nord-Amerika har flere sanksjoner som vil ramme Russland hardt dersom de velger å angripe Ukraina.

Påstander om masseevakuering og mobilisering

Lørdag beordret Denis Pusjilin, lederen av utbryterregionen Donetsk i Øst-Ukraina, om mobilisering av militære styrker. Det innebærer å samle styrker og forsyninger for å gjøre seg klare til krig.

Ifølge TV-kanalen Zvevda ber Pusjilin alle menn som kan bære våpen, om å melde seg til tjeneste.

Flere russiske medier meldte fredag ettermiddag at de separatiststyrte utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk, øst i Ukraina, har startet masseevakuering av innbyggerne sine. Kreml meldte at Putin sendte en medarbeider til den sørlige regionen Rostov i Russland. Hensikten skulle være å lede arbeidet med å ta imot flyktninger.

Vestlige observatører mener omfanget av evakuering er overdrevet og trolig et bevisst grep i PR-krigen.

Separatistledelsen, som har oppfordret folk til å flykte, mener at det er en trussel om angrep fra ukrainske regjeringsstyrker. Ukraina har understreket at de ikke planlegger en offensiv.

870 brudd på våpenhvilen

De siste dagene har Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) meldt om en betydelig økning i antall angrep langs frontlinjen i det østlige Ukraina.

Fredag rapporterte organisasjonen om 870 brudd på våpenhvilen i regionene Donetsk og Luhansk dagen før, opp fra nærmere 600 onsdag. Det er i hovedsak snakk om skudd og eksplosjoner.

Lørdag morgen skriver Reuters at det ukrainske militæret har registrert 19 brudd på våpenhvilen de siste timene. Pro-russiske separatister skal angivelig stå bak.

Lørdag kom Litauens president Gitanas Nauseda med et ønske om at de baltiske statenes sikkerhet blir forsterket med amerikanske styrker.

– Den russiske militære oppbyggingen endrer sikkerhetssituasjonen, sa han i en uttalelse etter møtet med USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Vilnius.