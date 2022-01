Sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste i Danmark er fengslet

Lars Findsen har sittet fengslet i over en måned.

Det er Forsvarets etterretningstjeneste (FE) som er rammet av det som fremstår som en gedigen etterretningsskandale. Tjenesten har hovedkontor i festningsanlegget Kastellet i København.

10. jan. 2022 10:58 Sist oppdatert nå nettopp

Under et rettsmøte mandag ble et navneforbud opphevet. Dermed ble det offentlig kjent at Lars Findsen, sjefen for Forsvarets etterretningstjeneste (FE) i Danmark, sitter fengslet.

Der har han sittet i over en måned. Han er siktet etter den danske straffelovens paragraf 109, for å ha røpet «statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger» med fremmede stater, skriver Politiken.

Avisen skriver at Findsen og tre andre skal ha viderebrakt høyt graderte opplysninger fra etterretningstjenestene.

Paragrafen er ikke brukt på over 40 år. Den står i en del av loven som også omhandler landsforræderi og spionasje. Strafferammen er 12 år, skriver Politiken.

Avisen slår fast at det er «uten historisk sidestykke her hjemme, og selv i internasjonal sammenheng er det ekstremt spektakulært».

Det var Findsens advokater som ba om at navneforbudet ble opphevet.

Lars Findsen er sjef for det danske forsvarets etterretningstjeneste.

Den danske 57 år gamle spionsjefen ble pågrepet 8. desember og har siden sittet varetektsfengslet. Mediene har ikke kunnet skrive om det, som følge av navneforbudet i retten.

Lars Findsen har hatt en rekke stillinger på toppen av de danske overvåkningstjenestene.

Fakta Hvem er Lars Findsen Født 17. september 1964. CV: 1990-1993: Fullmektig, danske Data Surveillance Authority

1993-2002: Ulike stillinger i Justisdepartementet

2002-2007: Sjef for Politiets efterretningstjeneste (PET)

2007-2015: Departementssjef i Forsvarsdepartementet

Fra 2015: Sjef for Forsvarets efterrretningstjeneste (FE) I 2003 ble Lars Findsen tildelt Ridderkorset av Dannebrogsordenen. Dette er en utmerkelse som deles ut av dronning Margrethe. Kilde: Danmarks Radio / Forsvarets Efterretningstjeneste og PET Vis mer

Fire mistenkte

Ifølge Politiken har han i to tiår hatt fast sete i regjeringens sikkerhetsutvalg og drøftet den danske stats aller mest hemmelige saker.

Noen av disse skal han ha røpet, men det er ikke kjent hva Findsen konkret skal ha gjort. Dørene har vært lukket i deler av saken, og derfor er sakens detaljer ikke kjent, skriver Berlingske.

PET skal ha etterforsket saken lenge. Og de har etterforsket sine egne.

Det skal være tre andre tidligere og nåværende ansatte i PET og FE involvert, skriver Politiken. Totalt er altså fire siktet i saken.

PET har ifølge avisen både overvåket en av de siktede og gjort flere ransakinger under etterforskningen.

Har avhørt journalister

Politiken skriver at PET-sjefen Finn Borch Andersen og den nåværende FE-sjefen Svend Larsen i desember reiste fra mediehus til mediehus. Der informerte de om at mediene også kunne bli straffet for å skrive om fortrolige opplysninger.

Da skal det ha vært snakk om tre saker.

En sak om danske Ahmed Samsam, som ble dømt for terror i Spania, men som ifølge avisen Berlingske i virkeligheten var sendt på oppdrag for dansk etterretning.

En annen sak skal være Ekstra Bladets dekning om situasjonen for danske kvinner og barn i syriske fangeleirer.

Den tredje saken skal dreie seg om Danmarks samarbeid med National Security Agency i USA.

Alle sakene bygger delvis på fortrolige opplysninger. Åtte journalister skal ha blitt innkalt til avhør hos politiet etter å ha skrevet om sakene, skriver Politiken.

Danske medier har skrevet om dette, uten å nevnte Findsens navn.

«En skandale av nærmest uoverskuelige dimensjoner har i ukevis boblet i den danske etterretningsverdenen», skriver avisen Berlingske.

Findsens konkrete rolle er fortsatt uklar.

Svekker tilliten til hemmelige tjenester

Seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, Karsten Friis, mener saken vil kunne påvirke folks oppfatning av de hemmelige tjenestener.

– I og med vi ikke har fullt innsyn i hva han er anklaget for, er det vanskelig å vurdere hva dette har å si. Men det er uansett uheldig for tilliten til Danmarks hemmelige tjenester. Det er ganske åpenbart.

Han kommer ikke på saker av lignende dimensjoner.

– At en sittende etteretningssjef blir tiltalt eller arrestert, og at PET har drevet telefonavlytting på ham, er helt ekstraordinært. Dette er høyt betrodde mennesker, og det er veldig uvanlig at de blir etterforsket og tiltalt.