Det var ingen massakre i byen, mener regjeringen. Likene elven frakter ut, forteller en annen historie.

Prisen for konflikten i Tigray blir stadig høyere. Og stadig mer står på spill.

Kirurgen Tewodros Tefear (på bilde) flyktet fra landsbyen sin Humera i desember. Nå finner han døde kropper som kan komme fra hjemstedet, fraktet nedover langs Tezeke-elven.

Nå nettopp

30 lik dukket nylig opp langs bredden til elven Tezeke i Sudan. Trolig kom kroppene fra den etiopiske regionen Tigray, hvor en blodig konflikt har pågått siden november i fjor.

Behovet for bistand der blir stadig større. Men bistandsarbeidere må kjempe for å få inn akutt hjelp. Samtidig øker sultkatastrofen. Hungersnøden i Tigray er den verste verden har sett på over ti år, ifølge FN.

Og nå er det meldt om nye massakrer. Kommunikasjon i området er stengt av. Derfor er det mangel på dokumentasjon om hva som skjedde.

Men kroppene som skyldes opp av elven, maler et dystert bilde av hendelsen.

Nekter for massakre

Likene er angivelig fraktet nedover elven fra Tigray. Krigen som raser der er mellom Den tigrayanske frigjøringshæren (TPLF) og den etiopiske regjeringen, som ledes av fredsprisvinner Abiy Ahmed.

Elven Tezeke strekker seg langs grensen mellom Tigray og Eritrea, og videre inn i Sudan.

Konflikten tok fyr for alvor da TPLF angrep en av regjeringens militærbaser i november i fjor. Abiy svarte med å invadere Tigray. Med støtte fra eritreiske soldater.

Begge har begått massedrap og massevoldtekter mot sivilbefolkningen i Tigray.

Barn så unge som 13 år ble massakrert av eritreiske styrker i den historiske byen Aksum i Tigray i januar, ifølge Human Rights Watch.

Nylig sto Humera for tur. Landsbyen ligger på grensen mellom Etiopia og Eritrea. Regjeringsstyrker gikk fra hus til hus der i midten av juli og drepte sivile, ifølge BBC.

Den etiopiske regjeringen nekter for at noen massakre har funnet sted. De hevder historien er propaganda fra TPLF.

Kroppene som skyllet opp langs elven forteller en annen historie.

Funnet av lege

Likene ble funnet av tigrayanske flyktninger, som har dratt over grensen til Sudan.

Én av dem som nå bor der, er legen Tewodros Tefera. Han kom til Sudan fra Humera som flyktning i desember, ifølge BBC.

Han bidro i arbeidet med å hente opp likene på mandag. Det var ikke lett. Han trodde de hadde ligget i vannet i flere dager. Men tiden i vannet var langt fra det verste de hadde vært gjennom.

– De var skutt i brystet, magen, bena ... Og armene deres var bundet, sa Tefara til Reuters.

Doktor Tewodros Tefera jobber nå som kirurg i flyktningleiren han bor i, øst i Sudan.

Han tror de mest sannsynlig var tigrayanere. En av kroppene hadde navnet «Tigrinya» tatovert på armen.

Det er et vanlig navn i Tigray. Men de siste uken har konflikten også silt ut til andre regioner.

Ba alle myndige ta opp våpnene

I juni jaget TPLF de etiopiske styrkene ut av Tigrays hovedstad Mekelle. Etterpå erklærte den etiopiske regjeringen at partene hadde en våpenhvile.

Det var ikke TPLF enig i. Den vellykkede offensiven gjorde at de presset videre ut av Tigray og inn i naboregionene Afar og Amhara. Årsaken var at myndighetene i disse områdene har støttet Abiy i krigen mot TPLF.

Som følge av TPLFs innrykk, bes innbyggere i Amhara om å ta til våpnene.

Men hvorfor er Amhara imot naboregionen Tigray?

Konflikten mellom Tigray og Amhara er ikke helt fersk. Den strekker seg flere år tilbake. Kjernen i saken er landområder. Spesifikt landområder som strekker seg over begge regionene. Begge mener de har krav på dem.

Amhara støttet invasjonen av Tigray for å ta disse landområdene, skriver Reuters.

For Tigray er disse stedene blitt viktigere enn noen gang. Bønder i området håper nå å kunne bruke alt de har tilgjengelig av land.

Kritisk hungersnød

Årsaken er den pågående sultkatastrofen. Den gjør at over 5 millioner mennesker i Tigray trenger akutt bistand, ifølge FN. Over 400.000 mennesker lever allerede i hungersnød.

Matmangelen ble stor i Tigray etter at eritreiske soldater ødela store deler av avlingene deres tidligere i år. Nå kan arbeidet starte opp igjen med å så korn og grønnsaker i områdene TPLF har tatt tilbake.

Men det vil ta flere måneder før maten kan høstes. I mellomtiden er befolkningen avhengig av bistand utenfra. Men organisasjoner har meldt om store utfordringer med å komme seg inn.

Blant dem er Røde Kors, Flyktninghjelpen og FN. Forrige uke nådde Unicef frem.

Det de rapporterte fra Tigray, er langt fra lovende.

Tidobling av underernærte barn

100.000 barn i regionen kommer til å lide av livstruende akutt underernæring i løpet av det neste året. Det skriver Unicef i en pressemelding.

Tallet er en tidobling av årsgjennomsnittet. I tillegg er nesten halvparten av regionens gravide og ammende kvinner akutt underernærte.

Den etiopiske regjeringen har anklaget bistandsorganisasjoner som vil inn i Tigray, for å favorisere TPLF.

Påstanden fikk krass kritikk fra Martin Griffiths denne uken. Han er FNs nye sjef for menneskerettigheter.

– Anklager mot bistandsarbeiderne må stoppe, sa han.

– Påstandene er urettferdige. De er ukonstruktive. De må bevises om de kan, og helt ærlig så er de farlige.