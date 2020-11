Innbitt svensk statsminister sier det er lenge til livet blir normalt

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier at han må be svenskene om «noe veldig tungt» før jul. I en tale til folket sa han at det vil ta tid å komme tilbake til et normalt liv.

Stefan Löfven har holdt flere taler til folket, for å forklare alvoret. (Arkivbilde) Foto: Henrik Montgomery, TT/NTB

22. nov. 2020 20:30 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag kveld i beste sendetid ba svenskenes statsminister om at folket forbereder seg på en hard vinter, og at de allerede nå innser at både Lucia-feiringen 13. desember og julen vil bli annerledes i år.

Han gjorde det klart at svenskene må forvente nye, harde tiltak.

– Det vi gjør nå påvirker hvordan Lucia-feiringen kommer til å bli. Hvordan julefeiringen blir. Hvem vi fortsatt kan feire jul med, sa Stefan Löfven.

Han sa at dette kan høres «hardt og brutalt» ut, men det er nødvendig når virkeligheten er som den er.

Inn i vintermørket

– I kveld vil jeg si dere noen ord som jeg vil at dere bærer med dere nå når vi er på vei inn i vintermørket, sa han.

– I løpet av året har verden forandret seg foran øynene på oss.

Statsministeren sa at landet hadde fått en liten pustepause gjennom sommeren, men nå er alvoret over dem for fullt igjen.

Han minnet om at over 6000 svensker har dødd av covid-19 så langt.

– Det vi gjør feil nå, får vi lide for senere. Det vi gjør riktig nå, får vi glede av senere. La oss huske hvordan helseansatte slet seg ut. Og la oss huske hvordan de fortsatt sliter dag og natt for å redde livene våre.

Følg reglene!

Den svenske statsministeren beklaget at ikke alle følger smittevernreglene, men sa at samfunnet er på rett vei. Han ba folket om å forstå behovet, og holde ut.

Löfven sa at de som bor alene, må finne én eller to venner de kan være sammen med.

– Det vil ta tid før vi er gjennom dette. Og inntil videre er dette den nye normen for hele samfunnet, for hele Sverige, sa han.

– Ti deg som kjenner at alt er mørkt, vil jeg si: Situasjonen er ikke håpløs.

Han minnet om at helsevesenet fungerer og at barn får gå på skolen. Og i fremtiden kan svenskene snakke om hvordan de sto sammen og hjalp hverandre gjennom krisen.