Langt færre demonstranter enn fryktet i amerikanske byer søndag

ATLANTA/WASHINGTON D.C. (Aftenposten): USA forberedte seg på voldelige demonstrasjoner søndag. Men det var hovedsakelig politi, militære og pressefolk å se utenfor delstatshusene.

Trump-tilhengere demonstrerer rundt delstatsforsamlingen i Atlanta, Georgia. – Vi vil bli kvitt demonene som styrer, sier de til Aftenposten. Foto: Morten Uglum

17. jan. 2021 18:26 Sist oppdatert nå nettopp

I flere uker har Trump-tilhengere planlagt protester mot Joe Biden og hans nye regjering. Søndag fryktet mange nye opptøyer.

FBI hadde på forhånd advart om at demonstrasjonene kan bli voldelige og at høyreekstreme grupper planlegger å storme USAs delstatshus.

6. januar stormet Trump-støttespillere Kongressen. Fem mennesker døde.

Rundt kl. 21:20 norsk tid melder New York Times at væpnede demonstranter har møtt opp utenfor delstatshusene i Ohio, Texas, Oregon og Michigan.

Men foreløpig ser det ut til at demonstrasjonene har gått rolig for seg.

Soldater og politi sto klare utenfor delstatshuset i Atlanta søndag formiddag amerikansk tid. Foto: Morten Uglum

Stille i Atlanta

Demonstrasjonene skulle etter planen begynne kl. 18 norsk tid.

Over hele landet sto soldater fra nasjonalgarden, militærpoliti og vanlig politi klare til å forsvare delstatsforsamlingene.

Litt før kl. 18 meldte Aftenpostens reporter i Atlanta, Georgia at det var stille utenfor delstatshuset.

Mens trafikklysene telte ned til grønt lys ved fotgjengerovergangene, var det tett med politifolk, soldater og presse – men ingen demonstranter.

– Man måtte vært helt idiot om man prøvde seg på noe her i dag, sa en forbipasserende ung mann.

Folk møtte opp for å takke politi og militæret for å beskytte delstatshuset i Atlanta. Foto: Morten Uglum

I 20-tiden norsk tid kom et tyvetall kvinner fra en afrikansk-amerikansk menighet til delstatshuset. De strakte armene i været og ba for politifolkene og soldatene.

– De står her i dag på våre vegne. Vi ville vise vår takknemlighet, sa pastor Debbie Armstrong til Aftenposten.

Litt før gikk en gruppe fem demonstranter forbi med Black Lives Matter-banner. De ropte slagord mot «Trump, Ku Klux Klan og et fascistisk USA».

«Black Lives Matter»-demonstranter var også tilstede i Atlanta. Til venstre står to væpnede Trump-tilhengere. Foto: Morten Uglum

Bare minutter senere kom to unge menn med geværer og håndvåpen. De stilte seg opp ved sperringen foran soldatene. De ville ikke oppgi navn da Aftenposten spurte dem.

– Vi er her for å protestere mot valget demokratene stjal, sa den ene.

Han svarte vagt på om de tilhørte noen organisert gruppe. Han sa de bodde ca. to timer fra Atlanta.

– Vi vil bli kvitt demonene som styrer, sa han.

– Hvorfor tok dere med våpen?

– For å beskytte dere i mediene, svarte han.

Aftenpostens reporter i Atlanta, Georgia meldte om et tett oppbud av politi og soldater – men langt færre demonstranter enn fryktet. Foto: Morten Uglum

I Atlanta var kontrasten stor sammenlignet med stemningen i november rett etter valget.

Da gikk Aftenpostens reporter fritt rundt i delstatshuset uten at noen stilte spørsmål. Søndag reagerte politiet hvis pressen ikke holder seg på fortauet.

Stille i hovedstaden

I Washington D.C. ble det heller ikke tatt noen sjanser etter hendelsene 6. november.

Store deler av byen var helt stengt av for trafikk med betongklosser, gjerder og store lastebiler parkert på tvers. Oppbudet av politi og soldater var massivt. Byen føltes mer ut som en militærleir enn USAs hovedstad, meldte Aftenpostens reporter på stedet.

Alle som ville ha et glimt av Kongressbygningen eller monumentene langs parken The Mall måtte gjennom en grundig sikkerhetssjekk. Agenter fra Secret Service gjennomsøkte Aftenposten sekk og jakke med metalldetektor.

Innbyggerne vi møtte, sa de har blandede følelser.

Patrick Foley (foran t.v) og Grant Smith (foran t.h.) frykter for at det skal bryte ut mer bråk i hjembyen frem mot innsettelsen av Joe Biden. Foto: Øystein Kløvstad Langberg

– Jeg har aldri sett byen på denne måten før. Det føles fredelig og trygt nå, men det er skremmende å tenke på hvorfor dette må til, sa Grant Smith.

Han og vennene skulle egentlig besøke et kunstgalleri, men slet med å finne en farbar vei på grunn av alle sikkerhetstiltakene.

– Myndighetene måtte gjøre noe tatt i betraktning hvor stor trusselen er, men jeg håper virkelig ikke det blir slik at presidentskifter i fremtiden blir synonymt med opptøyer og storming av Kongressen, sa Patrick Foley (21).

Store lastebiler ble brukt til å sperre av veier i Washington D.C. Foto: Øystein Kløvstad Langberg

Demonstranter har møtt opp i andre byer

På Twitter meldte lokale journalister i andre byer også rundt kl. 18 norsk tid om at demonstranter hadde begynt å samle seg.

I byen Columbus i delstaten Ohio har bevæpnede medlemmer av den høyreekstreme gruppen Boogaloo Bois møtt opp, meldte en lokal journalist på Twitter.

Denne gruppen beskrives som en milits og er løst organisert gjennom ulike forumer på nettet, ifølge Insider. Mange av Donald Trumps støttespillere tar avstand fra Boogaloo Bois på forumet The Donald.

«De har ingenting med vår bevegelse å gjøre», skrev en bruker.

I byen Lansing i Michigan dukket det også opp enkelte væpnede demonstranter som knyttes til Boogaloo Bois foran delstatshuset. En video viser at en av dem leste opp en beskjed han har skrevet på forhånd:

– Vi kommer i fred. Vi ingen intensjon om å utøve vold. Men jeg har en bønn til dere, med tårer i øynene og sprukken stemme, at hvis dere fortsetter å undertrykke det amerikanske folket, vil de slutte å oppføre seg rasjonelt.

Mannen advarte om at amerikanere kan komme til å «sloss mot hverandre og drepe hverandre» om de ikke jobber sammen. Han var kledd i militært utstyr og hadde tatt av seg en maske foran ansiktet. I vesten hadde han et regnbueflagg, et symbol forbundet med venstresiden. En person ved siden av ham hadde på seg en genser med påskriften «Black lives matter».