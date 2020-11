Sjelden har amerikansk politikk sett en helomvending som denne. Nå har hans lojalitet til Trump fått ham i trøbbel.

Han er én av Trumps nærmeste allierte. Men slik var det ikke alltid. Her er historien om Lindsey Graham.

Lindsey Graham står ved Trump i tykt og tynt. Slik har det ikke alltid vært. Foto: Patrick Semansky / AP

I går 23:22

Om du har hørt om Lindsey Graham i det siste, er det nok i samme åndedrag som USAs president Donald Trump.

Da presidentens sønner, Don Jr. og Eric, gikk hardt ut mot republikanske ledere som ikke støttet farens påstander om valgfusk, responderte Graham raskt. Han lovet i overkant av 4,5 millioner kroner til Trump-kampanjens rettsprosesser.

Tirsdag er Graham i hardt vær. Det kan virke som hans tilsynelatende bunnløse lojalitet til Trump har bidratt til dette.

Senatoren skal nemlig ha blandet seg inn i den pågående omtellingen av stemmene i Georgia. Ifølge den republikanske lederen Ben Raffensperger, som har det øverste ansvaret for stemmetelling i delstaten, skal Graham ha hintet om at Raffensperger burde prøve å kaste stemmer. En slik anklage har skapt rabalder i USA.

Les også Georgias administrasjonsminister føler seg presset til å kaste stemmer

Mannen med den milde sørstatsdialekten regnes som en av de republikanske tungvekterne. I dag er han leder for justiskomiteen i Senatet. Men veien mot partitoppen har vært full av overraskende vendinger.

Fakta Lindsey Graham (65) Republikansk senator fra Sør-Carolina.

Valgt til senatet i 2002. Før det satt han i Representantenes hus, der han ble innvalgt i 1992.

Kjent som en nær venn og støttespiller for John McCain, den republikanske senatoren som døde i 2018.

Svært kritisk til Trump i nominasjonskampen i 2015 og 2016, da han selv stilte som presidentkandidat.

Ble raskt positiv til Trump etter valget i 2016. Dette har gjort ham upopulær hos McCains støttespillere fordi Trump har latterliggjort McCain.

Leder i dag justiskomiteen i det amerikanske senatet, som blant annet har ansvar for å gjennomføre høringer for kandidater til Høyesterett. Vis mer

Lindsey Graham drømte tidlig om å bli guvernør. I stedet ble det Kongressen. Der har han sittet siden 1992. Foto: Hannah McKay / Pool Reuters / NTB

Drømte tidlig om å bli guvernør

Politikeren fra Sør-Carolina fyller 66 år neste sommer. Ingen av foreldrene hans fullførte videregående skole. Og selv om Graham kunngjorde at han ville bli guvernør allerede i 9. klasse, var det mest for spøk den gangen. Dette skriver han i selvbiografien sin.

Han er utdannet jurist, og tragedien rammet ham som student. Først døde moren. Kort tid etter døde faren også. Da satt Graham igjen med ansvaret for sin 13 år gamle søster.

Graham var advokat i Luftforsvaret mellom 1982 og 1988. Da tilbrakte han også noen år i Vest-Tyskland. I 1992 vant han sitt første valg og havnet i Representantenes hus. Der ble han frem til han fikk senatorplass i 2002. Siden har Graham vært senator i Sør-Carolina.

I år ble han gjenvalgt for seks nye år etter hans tøffeste valgkamp på svært lenge.

Les også Snuoperasjonen kan gi republikanerne en langvarig triumf. Selv kan han bli straffet med sparken.

John McCain, til venstre, var en høyt respektert politiker. I 2008 var han republikanernes presidentkandidat, men han tapte mot Barack Obama. Bak ham står Lindsey Graham. De to var nære venner. McCain døde i august 2018. Foto: Jim Young / Reuters / NTB

McCains bestevenn

På mange måter er det Grahams politiske allianser som har definert ham som politiker.

Nå, Donald Trump. Før, John McCain.

Lindsey Graham har kalt McCain én av sine nærmeste venner. De to dannet i mange år ryggraden i hva mange anså som den mer moderate delen av det republikanske partiet.

McCain døde av en hjernesvulst i 2018. Han var en krigshelt og en politiker som svært mange amerikanere respekterte. Men den nåværende presidenten i landet var ikke blant McCains tilhengere.

Da Trump ble spurt om McCains innsats i Vietnamkrigen i 2015, kommenterte han at han «foretrekker folk som ikke ble fanget». Senatoren satt i fangenskap i Hanoi i fem og et halvt år. Trump fortsatte også kritikken mot McCain etter at senatoren døde.

Med slike utsagn om Grahams beste venn, er Grahams lojalitet til Trump oppsiktsvekkende.

Forholdet blir enda merkeligere om man ser hva senatoren selv har sagt om presidenten.

I strupen på Trump

I 2015 stilte Graham til valg som presidentkandidat. Da kalte han Trump for en rasist og mente han ikke representerte republikanerne.

Graham trakk eget kandidatur før første stemme var avlagt. Men han trakk ikke kritikken mot Trump. Før valget i 2016 sa senatoren at Trump ikke var egnet til å være president. Han var en «kook» – et amerikanske begrep for skrulling.

Trump snakket heller ikke varmt om Graham. Sommeren 2015 kalte Trump Graham en idiot og delte mobilnummeret hans med publikum på et valgmøte.

Og da Trump like før valget i 2016 truet med at han kanskje ikke ville akseptere utfallet dersom han tapte, rykket Graham ut med kritikk.

– Dersom han taper, vil det ikke være fordi systemet er «fikset» men fordi han mislyktes som kandidat, skrev han på Twitter.

Fant felles golfinteresse

Men etter Trumps valgseier, snudde Graham. I 2017 var han kritisk til at mediene kalte Trump en «kook» – en merkelapp han selv hadde gitt presidenten. Etter hvert begynte de å spille golf sammen.

Nå støtter Graham presidenten i tykt og tynt.

Hva skjedde? Det spørsmålet har amerikanske journalister stilt seg også.

New York Magazine skriver om Grahams helomvending og forteller særlig om én dag i mars 2017. Graham var fortsatt skeptisk til den ferske presidenten. Men partitopper oppfordret dem til å ta en lunsj og begrave stridsøksen.

Det gjorde de. De fortalte vitser. De oppdaget at begge elsket golf.

– Jeg tror Lindsey likte presidenten mye bedre enn han trodde han kom til å gjøre, sier Steve Largent til New York Magazine. Han satt i Representantenes hus sammen med Graham fra 1994 til 2002.

Siden den dagen har Lindsey Graham snakket varmere om Donald Trump.

Lindsey Graham var illsint under høringene i Senatet i 2018. Foto: Tom Williams / AP / NTB

Da Graham stjal showet

Ett øyeblikk vil nok for alltid huskes som da Graham for alvor tredde inn i Trumps nærmeste krets. Under en høring i justiskomiteen i Senatet i 2018 holdt Graham en flammende tirade mot demokratene.

– Dere prøver å ødelegge livet til denne fyren! nærmest snerret Graham. Høringene var det mest uetiske han hadde sett i politikken, sa han.

Anledningen var nominasjonen av nåværende høyesterettsdommer Brett Kavanaugh. Diskusjonene i komiteen hadde i stor grad handlet om beskyldningene om at han hadde forgrepet seg på en ung kvinne i studietiden.

Også før årets valg skapte Graham kontroverser i forbindelse med en nominasjon til Høyesterett. Da sto han i spissen for å få Trumps kandidat Amy Coney Barrett godkjent bare dager før valget. Fire år tidligere hadde han vært helt imot å gjøre det samme med Barack Obamas kandidat ni måneder før valgdagen. Begrunnelse: Nominasjonen var for nærme valget.

Nå er den sittende presidenten på vei ut. Graham selv sitter i Senatet i minst seks år til. Foreløpig ser det ut som han vil fortsette å knytte sin politiske fremtid til Trump.

Men han har endret mening før.