Foto: Aijaz Rahi, AP/NTB I tre uker har de blokkert veiene inn til Indias hovedstad New Delhi. De har reist flere hundre kilometer. Noen til fots, andre med lastebil. Langs veien sover, spiser og vasker de seg. Indias bønder er rasende på landets statsminister. Og de har ingen planer om å gi seg før de får viljen sin. Verden India Bøndene ble lovet mer penger. Da marsjerte titusenvis til hovedstaden for å protestere.

De trosser politiet og brenner bilder av statsministeren. Hvorfor er indiske bønder så sinte?

Det er så vidt solen trenger gjennom det tykke laget av forurenset tåke i den indiske hovedstaden. Det er vinter, og slutten på et år som har krevd over 144.000 menneskeliv til koronapandemien i India. Nesten ti millioner mennesker er smittet.

Dette har ikke stoppet titusener av indiske bønder fra å samle seg i utkanten av New Delhi. Mange av dem er iført fargerike turbaner. Demonstrantene har trosset veibarrikader, tåregass og vannkanoner. De har mat og bensin til å holde ut i flere uker, og de har ingen planer om å gi seg.

I hvert fall ikke før Indias statsminister Narendra Modi går med på deres krav:

De nye jordbrukslovene som ble vedtatt i september må avskaffes helt. Kompromisser er uaktuelt.

Hva er det ved de nye lovene som vekker så mye sinne?

Titusener av indiske bønder har reist flere hundre kilometer for å demonstrere mot tre nye jordbrukslover, som de mener vil utnyttes av store bedrifter på bekostning av små bønder. Foto: Altaf Qadri, AP/NTB

1. Hva innebærer de nye lovene?

I flere tiår har den indiske regjeringen hatt ansvar for å regulere kjøp og salg av varer fra jordbruket. Det har skjedd gjennom at bøndene har solgt varene sine på auksjon, der retningslinjene er satt av statens landbrukskomité. Staten setter en minimumspris for varene, i tillegg til å bestemme hvilke kjøpere som har tilgang til markedet.

De nye landbrukslovene som ble vedtatt i september fjerner denne ordningen. I stedet får bøndene en mulighet til å sette sine egne priser og selge direkte til private bedrifter. Staten vil ikke lenger være et mellomledd. Indias statsminister Narendra Modi mener det vil komme bøndene til gode.

– Målet med disse reformene er å gjøre bønder mer velstående, sa statsministeren under et møte i New Delhi 12. desember.

Indias bønder er ikke av samme oppfatning. De mener de nye lovene vil gi store bedrifter mulighet til å presse ned prisene på jordbruksvarer. Det vil true inntekten til bøndene og sikkerheten som kommer med garanterte priser, frykter de. Minst 30 fagforeninger protesterer mot lovene, ifølge Al Jazeera.

– Modi ønsker å selge våre landområder til bedrifter, sier 31-åringen Kaljeet Singh, som har reist 310 kilometer fra delstaten Punjab til New Delhi for å delta i demonstrasjonene.

En bonde får hodet barbert nær grensen til Delhi. Det er et symbol på motstand mot de nye jordbrukslovene den indiske regjeringen har vedtatt. Foto: Altaf Qadri, AP/NTB

2. Hvem protesterer?

Det er hovedsakelig bønder fra delstatene Punjab, Haryana og Uttar Pradesh – stater i sentrum for Indias kornproduksjon – som har reist til New Delhi for å demonstrere mot de nye lovene. Her har de satt opp provisoriske leirer, hvor de både sover, spiser og vasker seg.

Målet er å komme seg inn til sentrum av byen, men foreløpig er demonstrantene blitt hindret av politiet og må holde seg i utkanten.

Mye står på spill for de indiske bøndene. Over halvparten av Indias yrkesaktive befolkning jobber i jordbrukssektoren, ifølge Indias siste folketelling i 2011. Mange av dem er helt avhengige av jordbruket for å ha mat på bordet og tak over hodet.

Jordbrukssektoren i India sysselsetter over halvparten av landets befolkning. Ved grensen til New Delhi demonstrerer nå titusener av bønder mot de nye jordbrukslovene. Foto: Adnan Abidi, Reuters/NTB

I tillegg utgjør jordbruket 15 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. En gjennomsnittlig bonde i India tjener likevel ikke mer enn 10.329 indiske rupi i måneden, ifølge en analyse fra Hindustan Times. Det tilsvarer omkring 1200 norske kroner.

De siste tiårene har inntektene fra jordbruket stagnert, og sektoren har hatt stort behov for investeringer og modernisering. Tusenvis av bønder tynget av gjeld har tatt sitt eget liv de siste årene, skriver Al Jazeera.

Bøndene har imidlertid liten tro på at de nye lovene vil være noen redning for dem. I det får de støtte fra flere hold.

Flere av opposisjonspartiene i India har uttrykt sterk motstand mot de nye lovene, som de mener strider med interessene til små og marginaliserte bønder. I tillegg har folk verden rundt møtt opp på demonstrasjoner i solidaritet med de indiske bøndene.

Langs veiene inn til New Delhi har demonstrantene satt opp provisoriske leirer. De har ingen planer om å flytte på seg før den indiske regjeringen gir etter for deres krav. Foto: Altaf Qadri, AP/NTB

3. Hvordan responderer regjeringen?

Foreløpig har alle forsøk på forhandlinger mellom den indiske regjeringen og bøndene mislyktes. Den 9. desember la regjeringen frem et forslag om flere endringer i de nye lovene, blant annet en forsikring om minstepris for jordbruksvarer.

Det er et av kravene demonstrantene har stilt. Likevel avviser de forslaget. Det eneste de vil godta er en fullstendig tilbakekalling av de nye lovene.

– Dette er ikke i nærheten av det vi har krevd. Det er en fornærmelse mot oss, sier Jagmohan Singh, en leder for bøndene, til Al Jazeera.

Dermed står forhandlingene fastlåst. Indias landbruksminister Narendra Singh Tomar har sagt at regjeringen er klar til å diskutere lovgivningen så snart bøndene responderer på de nye endringene, skriver The Times of India.

Det ser ikke ut til å skje med det første. Mandag oppfordret bøndenes fagforeninger til landsdekkende demonstrasjoner og truet med å blokkere enda flere veier inn til New Delhi. Samtidig satte bøndene i gang en sultestreik som varte dagen gjennom.

De demonstrerende bøndene i New Delhi kommer hovedsakelig fra delstatene Punjab, Haryana og Uttar Pradesh.