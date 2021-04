Tidligere visepresident Walter Mondale er død

Tidligere visepresident under Jimmy Carter, Walter Mondale, er død, 93 år gammel. Familien opplyser at han døde i sin hjemby Minneapolis mandag.

Walter Mondale i 1993 etter at president Bill Clinton utnevnte ham til ambassadør i Japan. Foto: Greg Gibson / AP / NTB

Walter Mondale sammen med tidligere president Jimmy Carter i 2018, da han feiret sin 90-årsdag. Carter var da 94 år gammel. Foto: Anthony Souffle / Star Tribune via AP / NTB

Walter Mondale med kona Joan sammen med Jimmy Carter og hans kone Rosalynn i Det hvite hus etter at de var tatt i ed som visepresident og president i januar 1977. Foto: Peter Bregg / AP / NTB

Walter Mondale og hans visepresidentkandidat Geraldine Ferraro under valgkampen i 1984. Foto: Jack Smith / AP / NTB

Mondale, som var av norsk avstamning med forfedre fra Mundal i Sogn, var senator for Minnesota før han ble valgt til visepresident fra 1977 til Carter tapte valget mot Ronald Reagan fire år senere.

Mondale stilte selv som Demokratenes presidentkandidat mot Reagan i 1984, men gikk på et av tidenes verste valgnederlag etter at han fortalte velgerne at de måtte vente skatteøkning om han vant.

Han vant bare hjemstaten Minnesota og Washington DC, og fikk 13 valgdelegater mot Reagans 525.

Men han ble historisk på en annen måte ved å være den første til å velge en kvinne til visepresidentkandidat, Geraldine Ferraro.

Liberale prinsipper

I hele sin karriere holdt Mondale fast ved sine liberale prinsipper som hadde fra sin mentor Hubert Humphrey.

Han var en sterk tilhenger av borgerrettigheter, og i sin politiske karriere var han opptatt av sosiale saker som utdanning, boliger, migranter og ernæring.

– Jeg tror landet trenger progressive verdier mer enn noensinne, sa han i 1989, da Reagan hadde avsluttet sin periode og George Bush senior etterfulgte ham.

Tolv år i Senatet

Han startet sin karriere som justisminister i Minnesota før han ble utpekt til å overta som senator etter at Humphrey trakk seg for å stille til valg som presidentkandidat i 1964. Han ble gjenvalgt to ganger og satt i Senatet i tolv år til Carter valgte ham som visepresident.

Etter tiden som visepresident og presidentkandidat praktiserte han som advokat og som ambassadør i Japan fra 1993 til 1996, til han i 2002 ble overtalt til å tre inn i stedet for senator Paul Wellstone som mistet livet i en flyulykke to uker før han skulle gjenvelges. Men det valget tapte han.

– Beste visepresident

Som visepresident jobbet han nærmere presidenten enn noen annen visepresident i historien. Han var den første som fikk kontor inne i Det hvite hus, og han foretok en lang rekke reiser på oppdrag fra Carter.

I sine minneord kalte Carter ham den beste visepresidenten USA har hatt.

– I dag minnes jeg min kjære venn Walter Mondale, som jeg mener var den beste visepresidenten i landets historie. Han var en uvurderlig partner og en dyktig representant for Minnesota, USA og verden, sa Carter.