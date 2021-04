Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma Stockholm

På Drottninggatan i Stockholm er det folksomt fredag ettermiddag. Alle butikker er åpne. Det er kø utenfor noen av dem fordi de må begrense hvor mange som kommer inn av gangen. Oslo

På Egertorget midt på Karl Johan er det glissent med folk på samme tidspunkt, selv om det er sol og klarvær. Alle butikker er stengt. Verden Koronaviruset Sverige skiller seg ut igjen. Se forskjellen mellom Stockholm og Oslo.

OSLO/STOCKHOLM (Aftenposten): Sverige har de siste ukene vært inne i en ny sterk smittebølge. For sent å bruke storsleggen for å slå ned smitten, mener kommentator.

Én time siden

Fredag 23. april 2021: Det er klarvær og sol både i Stockholm og Oslo. Vårluften er kald begge steder.