Danmarks utenriksminister beklager at han hadde sex med 15-åring i 2008

Danmarks sosialdemokratiske utenriksminister ber om unnskyldning for at han i 2008 hadde sex med ei 15 år gammel jente fra ungdomspartiet DSU.

Jeppe Kofod i 2019 Virginia Mayo / AP

NTB-Ritzau

17. sep. 2020 20:32 Sist oppdatert nå nettopp

I et intervju med danske TV 2 torsdag kaller Jeppe Kofod hendelsen på et DSU-seminar for sitt livs største feiltakelse.

– Det er en sak som jeg har angret på så mange ganger. Jeg angret den gang og tok det fulle ansvar, sier Kofod.

– Jeg vet godt at det ikke er nok å unnskylde. Jeg skulle ønske jeg kunne ha gjort om på det. Det eneste jeg kan gjøre, er å angre, sier han og tilføyer at han skulle ønske jenta ikke var blitt satt i en sånn situasjon.

Saken ble avslørt i 2008, da Kofod var en 34 år gammel folketingsrepresentant. Konsekvensen den gang var at han mistet partiets tillit og trakk seg fra vervet som Socialdemokraternes utenrikspolitiske talsmann.

– Da det kom fram i 2008, tok jeg det fulle ansvar og unnskyldte offentlig. Jeg mistet alle verv, sier Kofod.

Hendelsen ble aktualisert i Danmark etter at TV-vert Sofie Linde delte sine opplevelser om seksuell trakassering i mediebransjen i en mye omtalt tale på den TV 2-sendte Zulu Comedy Gala.

Statsminister Mette Frederiksen gikk tirsdag ut og sa at hun fortsatt har tillit til Kofod som utenriksminister, samtidig som hun understreket at saken er alvorlig.

Likestillingspolitiske talspersoner i partiene De Radikale og Alternativet har gitt uttrykk for at de ikke mener Kofod burde blitt minister.

Siden jenta hadde fylt 15, var hun over den seksuelle lavalderen i Danmark.