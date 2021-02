Isnende kulde utløser skiglede, snøballkriger og flom av idyllbilder i Europa

Snø og kuldegrader preger store deler av Europa. Her er noen bilder.

Nathan er lei seg for at franske alpinanlegg er stengt. Han satte derfor utfor ved Sacre Coeur-kirken sentralt i Paris. Med vekslende hell. - Desverre er dette alt vi har, sier den urbane alpinisten. Foto: ANTONY PAONE, Reuters/NTB

Kjetil Hanssen Journalist i utenriksredaksjonen

11. feb. 2021 13:32 Sist oppdatert nå nettopp

I London har det vært ganske friskt, og lørdag er det meldt ned til 7 minus. I neste uke kan igjen fontener og statuer tine. Da er det varslet opp i 10–13 grader pluss. Men i mellomtiden er fontenen ved Trafalgar Square dekket av istapper:

Foto: Kirsty Wigglesworth, AP/NTB

Tyskland fikk et dryss av snø forleden. I første omgang ga det trafikalt trøbbel. Men etterpå koste folk seg utendørs. I Volkspark Wilmersdorf i Berlin fant folk frem kjelker og akebrett:

Foto: FABRIZIO BENSCH, Reuters/NTB

I Erfurt måtte brannvesenet ut for å fjerne istapper:

Foto: Martin Schutt, DPA/AP/NTB

I Dortmund fant store og små veien til byens parker. De neste dagene skal nattetemperaturen ned i 15–17 minus her:

Foto: LEON KUEGELER, Reuters/NTB

I Rennes er varmegradene nå så vidt tilbake på dagtid. Men i Liffre-skogen benyttet et par anledningen til en liten snøballkrig:

Foto: David Vincent, AP

I Sevenoaks i britiske Kent har mange tatt seg en spasertur i Knole Park. Disse traff på en firbent turgåer. Her er det i dagene fremover bare en håndfull minusgrader:

Foto: Andrew Matthews / PA

Danskene har også hatt friske vintertemperaturer. I København var Christian fra kommunens tekniske etat ute for å sjekke tykkelsen på isen i Sankt Jørgens sø.

Foto: RITZAU SCANPIX / X02352

Det kan det være grunn til. Allerede i helgen er det ventet av termometeorer viser bitte litt rødt i den danske hovedstaden.

Ved majestetiske Mont-Saint-Michel i Frankrike la det seg snø mellom den lille øya og fastlandet. Men det varer ikke lenge. Her er det varslet opp mot 14–15 varmegrader om noen dager:

Foto: STEPHANE MAHE, Reuters/NTB

Det er ikke bare i Paris at folk har satset på urbane skiopplevelser. Kyle Hamilton tok frem snøbrettet og satte utfor i Holyrood Park i Edinburgh i Skottland.

Foto: Jane Barlow / PA

Også her er moroa snart over. De neste dagene skal tempen vippe mellom rødt og blått. Over helgen blir det opp mot ti varme.