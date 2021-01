Republikaner som stemte mot Trump og for Biden: – Det vil være folk som vil prøve å drepe oss

Republikanerne som stemte for å godkjenne valget frykter for eget liv. Dette kan skremme dem fra å stemme for riksrett, tror republikansk kongressmann.

En republikansk kongressmann frykter mer vold. Foto: Julio Cortez / AP/NTB

13. jan. 2021 21:30 Sist oppdatert nå nettopp

Peter Meijer fra Michigan var en av ni nyvalgte republikanske kongressrepresentanter som trosset den avtroppende presidenten og stemte for å godkjenne valget av Joe Biden.

I et intervju med TV-kanalen CNBC fortalte han at han og kolleger frykter konsekvensene.

– Vi innser at stemmene vi avga, setter vår sikkerhet i fare også fremover. Jeg forventer at det sannsynligvis vil bli mer politisk motivert vold, sa han.

Frykt kan påvirke riksrettstemmegivning

Meijer tror fortsatt trusselen om vold vil skremme noen av hans republikanske kolleger til å stemme mot riksrett. Selv kunngjorde han onsdag kveld norsk tid at han vil stemme for riksrett.

Representantenes hus er nå i ferd med å stille president Trump for riksrett for annen gang. Det store spørsmålet er hvor stor tverrpolitisk oppslutning det blir om en ny riksrettssak.

Meijer sier han og folk han snakker med som prøver å stemme i tråd med egen samvittighet, regner med at «det vil være folk som prøver å drepe oss».

– Det er noe vi må forholde oss til hver dag, uttalte han.

Mener Trump er uskikket

Bakgrunnen for det nye forslaget om riksrett er Trumps rolle forut for stormingen av Kongressen. Demokratene beskylder Trump for å ha oppfordret den opprørske mobben til å innta Kongressen. Hendelsen førte til fem dødsfall, inkludert en politibetjent.

Mejer forteller at republikanske kolleger av ham stiller spørsmål om bl.a. timingen ved den prosessen som nå er igangsatt, men ikke om berettigelsen.

– Jeg tror presidentens handlinger forrige onsdag diskvalifiserer ham og gjør ham uskikket for jobben, sa han til TV-kanalen.

Dødstrusler og økt sikkerhet

I et leserinnlegg i avisen The Detroit News skriver Meijer at trusselen om vold har tvunget republikanere til å stemme for Trump-administrasjonen i frykt for at presidentens støttespillere vil komme etter dem eller deres familier.

Konkret omtaler han en partikollega som skal ha sagt til ham at vedkommende unnlot å stemme for å bekrefte valgresultatet i Arizona av hensyn til egen families sikkerhet. Han forteller om dødstrusler og økt bevæpnet sikkerhet rundt republikanere som har opponert mot presidenten.

«Jeg er blitt kalt en forræder flere ganger enn jeg kan telle. Jeg angrer på at jeg ikke tok med meg våpenet mitt til D.C.,» skriver han.

Til CNBC påpeker han at det er «dit retorikken har ført oss».