Putin trodde han knuste fienden. Han gjorde en stor feil.

MOSKVA (Aftenposten): Russlands president, Vladimir Putin, forsøker å stoppe alle kritiske røster og uavhengige organisasjoner. Noen fortsetter under Kremls radar.

Per Kristian Aale Aftenpostens Russlandskorrespondent

I dag 22:06

Midt på natten stormet politiet inn i leiligheten til den 40 år gamle aktivisten. De truet henne med fengsel. Barna hylte. Det var i fjor sommer.

40-åringen er med i en organisasjon som driver med menneskerettigheter. Den holder til i en middels stor russisk by, men av sikkerhetsgrunner kan ikke Aftenposten bruke navnet på hverken organisasjonen eller byen.

Flere kolleger ble kalt inn til lange og tøffe avhør. Folk ble redde. Sikkerhetspolitiet FSB ville stenge organisasjonen, og hun er overbevist om at ordren kom fra president Vladimir Putin.

Putin fikk viljen sin. Aktivistene ga etter for presset. Organisasjonen skulle stenges, og FSB stoppet alle straffesaker. Da fant aktivistene et smutthull i loven. De klarte å lure Putin slik at de kunne fortsette arbeidet.