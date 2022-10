Irans utdanningsminister: Skoleelever blir ikke sendt i fengsel, men i «psykologiske sentre»

Protestene i Iran fortsetter. Unicef er bekymret for fengsling av ungdommer. Landets utdanningsminister sier de skal «reformeres i psykologiske sentre».

Elever ved en skole i Iran viser fingeren til tavlen, der de blant annet har skrevet navnet på landets øverste leder Ali Khamenei.

38 minutter siden

Demonstrasjonene startet for fire uker siden etter at den unge kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt 16. september. 22-åringen skal ikke hatt hijaben riktig på.

Til tross for at sikkerhetsstyrkene har skutt og drept flere demonstranter, fortsetter opprøret. Det er i stor grad drevet frem av unge mennesker, noen av dem helt ned i tidlig tenårene. I spissen står kvinner.

Onsdag var det nye demonstrasjoner mot regimet. På sosiale medier er det lagt ut bilder og videoer av demonstrasjoner flere steder i landet.

Protestene som startet rundt middagstid onsdag, førte til massiv utplassering av opprørspoliti og sivilkledd politi over hele Teheran, melder vitner. Det har også vært store forstyrrelser som påvirket de mobile internettjenestene, skriver NTB.

Bekymret for tenåringene

Det er ikke kjent hvor mange som er blitt arrestert hittil. FNs barnefond Unicef arrow-outward-link er svært bekymret over meldinger om at barn og ungdom blir drept, såret og arrestert.

Ifølge den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights har minst 201 mistet livet i opptøyene. 23 under 18 år skal ha blitt drept.

Lederen for organisasjonen, Mahmood Amiry-Moghaddam, sier at mange skoleelever er blitt arrestert i gater og på skoler den siste uken. Han viser til videoer på sosiale medier hvor sikkerhetsstyrkene slår hardt ned også på ungdom.

For tiden er det svært vanskelig å få verifisert hva som faktisk foregår i Irans gater. Internett har vært blokkert blant annet i hovedstaden Teheran. Mediene er underlagt sterk sensur og internasjonale medier slipper ikke til.

Dagens forstyrrelser av internett begrenser også flyten av informasjon, mener NetBlocks. Det er en organisasjon som overvåker cybersikkerhet og styring av internett.

Skal «rehabiliteres»

I et intervju med den iranske avisen Sharqdaily arrow-outward-link avviser Irans utdanningsminister, Yousef Nouri, at skoleelevene som blir pågrepet, blir satt i fengsel. Derimot sier han at de blir sendt til såkalte psykologiske sentre hvor de skal bli utdannet og «reformert», slik at de kan vende tilbake til skolen etterpå.

– Studentene skal rehabiliteres før de kommer tilbake i samfunnet. Dette for å hindre dem i å bli antisosiale personer, sier Nouri til avisen.

Elever ved en skole i Iran holder en plakat der det står «kvinner, liv, frihet»

Han legger til at antall studenter som ble arrestert ikke er så mange, men kan ikke gi et eksakt tall.

Opplysningene fra Nouri er ikke bekreftet fra annet hold. Det er ikke kjent på hvilken måte dette eventuelt skjer.

Mahmood Amiry-Moghaddam i Oslo-baserte Iran Human Rights sier at han har hørt at barn blir utsatt for dette. Men de vet lite om hva som faktisk skjer med barna i disse institusjonene. Han er imidlertid svært bekymret.

– Jeg håper land som Norge kan reagere på dette. Vi snakker jo om barn, ungjenter som ikke vil ha hijab, sier Amiry-Moghaddam til Aftenposten.

Det er bare dager siden Aftenposten skrev om 16 år gamle Nika Shakarami. Hun forsvant under demonstrasjonene. Ti dager senere fikk familien en telefon. Shakarami lå i likhuset på et interneringssenter i den iranske hovedstaden.

Det har vært store protester mot regimet i Iran siden den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa Amini døde. Hun ble funnet i moralpolitiets varetekt 16. september.

Krevde straff

I den første reaksjonen på protestene i Iran, kalte landets øverste leder, Ali Khamenei, det hele for et planlagt opprør. Han krevde straff for tenåringene arrow-outward-link som deltok i protestene.

Khamenei sa videre at tenåringer som tar til gatene fordi de blir oppildnet av det de ser på internett, vil lære av sine feil ved å bli straffet.

I en twittermelding arrow-outward-link onsdag ettermiddag, skrev Khamenei på engelsk at ikke alle skulle straffes, men at «kulturelt arbeid» trengtes.

Iran øverste leder ayatollah Ali Khamenei mener Irans fiender står bak opptøyene.

Moralpolitiet tilbake

Til tross for truslene, melder vitner om demonstrasjoner i Teheran onsdag. I én av dem skal minst 30 kvinner ha deltatt. De tok av seg hijabene mens de sang «Død over diktatoren!», ifølge NTB.

Forbipasserende biler tutet til støtte på tross av advarsler fra sikkerhetsstyrkene. Andre kvinner lot ganske enkelt være å bruke hijab i en stille protest, fortalte vitner.

Ifølge organisasjonen Center for human Rights i Iran (CHRI), ble flere titalls arrestert under opptøyer utenfor den iranske advokatforeningen i Teheran. Blant dem var minst tre advokater. De skal ha ropt «Advokater støtter folket», og det etter hvert mer kjente kampropet: «Kvinner, liv, frihet».

Videoer onsdag skal også vise demonstrasjoner i Baharestan, like sørøst for byen Isfahan, så vel som i den sørlige byen Shiraz og den nordlige byen Rasht ved Kaspihavet.

I mange byer er alle butikker stengt. På sosiale medier blir folk oppfordret til å fortsette demonstrasjonene.

Da Mahsa Amini døde i varetekt hos det såkalte moralpolitiet, trakk moralpolitiet seg for en stund fra gattene. arrow-outward-link

Nå viser videoer at de er tilbake. Ifølge bildene arresterer de kvinner som ikke bruker hijab.

Fraråder reiser

Onsdag frarådet det norske utenriksdepartementet arrow-outward-link alle reiser til Iran. Begrunnelsen er at de mener sikkerhetssituasjonen i landet er forverret.

«I tillegg har det vært flere tilfeller av vilkårlig fengslinger av utlendinger, med langvarige konsekvenser for de involverte», skriver UD.