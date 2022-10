Allierte lover skarp respons etter at Nord-Korea avfyrte rakett mot Japan

Japan og Sør-Korea varsler at Nord-Koreas siste rakettoppskyting vil bli besvart med en skarp respons. Det hvite hus er i kontakt med landene angående dette.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un dukket opp på TV-skjermer i Sør-Korea tirsdag etter at nordkoreanerne sendte opp en ny rakett, som gikk over Japan.

NTB-AP-AFP

4. okt. 2022 06:27 Sist oppdatert nå nettopp

Nord-Korea avfyrte tirsdag morgen en mellomdistanserakett som gikk over Japan og landet i Stillehavet.

Det er første gang på fem år at landet skyter opp en rakett rettet mot Japan. Oppskytingen anses som den mest betydelige prøven siden januar, da landet sendte opp en Hwasong-12 mellomdistanserakett som kunne nå det amerikanske territoriet Guam.

Japan og Sør-Korea innkalte til sikkerhetsmøter for å drøfte oppskytingen. Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol sa at de vil diskutere Nord-Koreas «hensynsløse atomprovokasjoner», som vil bli møtt med kraftig respons fra Sør-Korea og det internasjonale samfunn.

Den japanske regjeringen ba innbyggere søke tilflukt, og togtrafikken ble midlertidig stanset to nordøstlige regioner.

– Dette er en voldshandling etter nylig gjentatte oppskytinger av ballistiske missiler. Vi fordømmer dette på det sterkeste, sa statsminister Fumio Kishida.

Rakettalarmen ble utløst

Japans rakettvarslingssystem ble utløst klokken 7.29 tirsdag morgen. På TV-skjermene viste den nasjonale kringkasteren NHK varselmeldingen.

«Nord-Korea ser ut til å ha skutt opp et missil. Vennligst evakuer inn i bygninger eller under jorden, het det i varselet.

TV-kanalen opplyste at varselet ble iverksatt for to nordlige regioner av landet, der det ble antatt at raketten var på vei.

Japan og Sør-Korea har begge innkalt til sikkerhetsmøter for å drøfte Nord-Koreas siste rakettoppskyting. Her blir den vist på sentralstasjonen i Seoul i Sør-Korea.

Fløy over Japan

Rundt klokken 8 tvitret Statsministerens kontor at et prosjektil som ser ut til å være et nordkoreansk ballistisk missil, sannsynligvis fløy over Japan.

I en uttalelse sa den japanske kystvakten at raketten så ut til å ha landet i sjøen, og advarte fartøyer om ikke å nærme seg noen fallende gjenstander.

Femte oppskyting

Dette var den femte oppskytningen på ti dager. Den nordkoreanske aktiviteten skjer samtidig som både USA og Sør-Korea viser militære muskler. I forrige uke avviklet de store anti-ubåtøvelser med japanske marinestyrker.

Nord-Korea ser på slike øvelser som en invasjonsøvelse, mens motparten bedyrer at de kun er av defensiv karakter.