President Zelenskyj er neppe målet for russernes bomber

Russerne må ha flaks for å drepe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Og om de greier det, kan han bli et enda mektigere symbol på ukrainernes motstandsvilje.

Volodymyr Zelenskyj har overrasket i rollen som president i krigstid.

11. okt. 2022 05:32 Sist oppdatert nå nettopp

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tviler på at russerne forsøker å ta ut Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nå. Derimot regner Diesen med at presidenten var et sentralt mål under invasjonen i februar.

I april skrev amerikanske Time Magazine at da russerne angrep Ukraina 24. februar, sendte de fallskjermstyrker til Kyiv for å drepe presidenten og hans familie.