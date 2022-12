Libyer mistenkt for Lockerbie-bombingen i 1988 pågrepet i USA

Abu Agila Masud skal ha spilt en nøkkelrolle i terrorhandlingen, mener amerikanske myndigheter.

En politibetjent går forbi vrakrester av flyet nær den skotske byen Lockerbie i 1988.

Pål Vegard Hagesæther Journalist

10 minutter siden

Masud sitter nå varetektsfengslet i USA, melder skotske myndigheter ifølge BBC. Bombeeksperten er anklaget for å ha laget bomben som ble brukt til å sprenge Pan Am-flyet i luften.

USA anklaget libyeren for terrorhandlingen for to år siden. I november ble det meldt at Masud var blitt kidnappet av en milits i Libya. Det ble da spekulert i at han ville bli overlevert amerikanske myndigheter for å stilles for retten.

Dødeligste terror i Storbritannias historie

Det var den 21. desember 1988 at en Boeing 747-jumbojet fra Pan Am var på vei fra London til New York.

Like etter klokken 19 om kvelden, mens flyet befant seg over den skotske byen Lockerbie, ble det sprengt i luften av en bombe som var plantet om bord.

Samtlige 243 passasjerer og mannskapet på 16 omkom. I tillegg døde 11 personer på bakken, etter at vrakdeler fra flyet traff et boligområde.

Deler av flyet traff et boligområde som ble delvis utradert. Andre steder i byen falt passasjerer fra flyet ned i hager og på tak.

Med totalt 270 ofre er Lockerbie-bombingen det dødeligste terrorangrepet i Storbritannias historie. Det er også den dødeligste flyulykken i landets historie.

Gjerningsmann dømt i 2001

Én person er tidligere dømt for terrorangrepet. Abdelbaset al-Megrah ble funnet skyldig etter en rettssak i en spesialopprettet skotsk domstol i Nederland i 2001.

Han ble idømt livsvarig fengsel, men ble løslatt av menneskelige hensyn i 2009, etter å ha fått en kreftdiagnose. Han døde i Libya i 2012.