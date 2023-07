Varsler større protester enn noen gang etter seier til regjeringen

ISTANBUL (Aftenposten): Tirsdag blir det bråk på veier og i byer over hele Israel. Folk vil få landet til å «stoppe opp».

Motstanden mot regjeringen i Israel har vært massiv. Demonstrantene varsler en kraftig opptrapping tirsdag. Vis mer

Tidlig tirsdag morgen tok Israels regjering et viktig skritt videre mot å svekke domstolenes makt.

Da stemte nasjonalforsamlingen, Knesset, ja til første del av regjeringens omstridte rettsreform.

Planene er blitt møtt med voldsom motstand. Hver uke i snart syv måneder har hundretusener protestert i gatene.

Nå varsles det demonstrasjoner «slik som aldri før har vært sett i Israel». Tirsdag planlegges det marsjer i flere byer og en stor aksjon på flyplassen.

– Hvis regjeringen ikke stopper, vil hele landet stoppe opp, sier arrangørene i en uttalelse gjengitt av Times of Israel.

En rekke teknologiselskaper, universiteter og en stor kjøpesenterkjede har gitt sine ansatte fri fra jobb tirsdag. De oppfordres til å delta i demonstrasjonene.

Rundt kl. 06:30 norsk tid hadde demonstrantene allerede begynt å blokkere flere viktige hovedveier.

Demonstranter blokkerte inngangene til Ben Gurion internasjonale flyplass den 3. juli. De varsler en ny aksjon tirsdag. Vis mer

Får ikke bruke rimelighet

Lovforslaget det ble stemt over tirsdag, forbyr det som kalles «rimelighetstesten». Det er et verktøy en domstol kan bruke for å oppheve lover eller vedtak den anser som diskriminerende eller urimelige.

For eksempel brukte Høyesterett rimelighetstesten da de i januar slo fast at Aryeh Deri fra det ultraortodokse partiet Shas ikke kan sitte i regjering. Han fikk opprinnelig jobben som innenriks- og helseminister i Benjamin Netanyahus regjering.

Deri ble i fjor dømt for skatteunndragelse. Han inngikk da en avtale med påtalemyndighet som innebar at han skulle trekke seg fra politikken. Høyesterett mente derfor det var «urimelig i det ekstreme» at Deri nå fikk jobb som statsråd.

Lovforslaget må gjennom tre avstemninger i Knesset før det blir lov. Regjeringens mål er å få det gjort før 30. juli. Da tar nasjonalforsamlingen sommerferie. Det skriver avisen Times of Israel.

Det var heftige diskusjoner mellom de folkevalgte i Knesset før avstemningen. Utenfor ble en gruppe demonstranter fjernet med makt.

Kontroversiell reform

Tilhengere av rettsreformen mener at rimelighetstesten gir domstolene altfor mye makt over de folkevalgtes politikk.

Samlet sett vil reformpakken svekke makten til Israels rettsvesen. Blant annet vil regjeringen sikre seg større kontroll over utnevnelsen av dommere.

Det var også lenge snakk om en såkalt overstyringsmekanisme. Den har vært særlig kontroversiell. Den ville gjort det mulig for et knapt flertall i Knesset å vedta lover som høyesterett har avvist.

Nå er det uklart om regjeringen vil gå videre med denne mekanismen. I forrige uke sa Netanyahu i et intervju med amerikanske The Wall Street Journal at den er tatt ut av reformpakken.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har møtt sterk folkelig motstand mot sin regjering. Mandag fikk han gjennom første del av sin omstridte rettsreform. Vis mer

Hva mener kritikerne?

Reformen er i stor grad drevet frem av Netanyahus mest konservative og religiøse koalisjonspartnere. De mener domstolene i dag har altfor mye makt, og at de dømmer til fordel for sekulære israelere.

Kritikerne frykter at reformene vil gjøre Israel til et land uten noen reell maktfordeling maktfordelingMaktfordelingsprinsippet, eller bare maktfordeling, er et politisk og juridisk prinsipp som går ut på at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt. Kilde: SNL.

Regjeringen har forsøkt å haste gjennom reformen i hele år. Men i mars ble motstanden for sterk.

Da strømmet en halv million israelere ut i gatene i spontan protest. Det skjedde etter at Netanyahu sparket forsvarsministeren fordi han kritiserte reformene.

Etter dette måtte regjeringen sette arbeidet på vent. Men nå er de altså i full gang igjen.