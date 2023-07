Mandag var den varmeste dagen som noensinne er målt i verden, ifølge analyse fra USA

Mandag 3. juli var den varmeste dagen som er registrert på verdensbasis, ifølge tall fra det amerikanske senteret for miljøprognoser (NCEP).

En sikkerhetsvakt med elektrisk vifte rund halsen på jobb i Beijing mandag. Den kinesiske hovedstaden har rapportert om ni dager på rad med temperaturer over 35 grader, og det er varslet opp til 39,6 grader her senere i uken. Vis mer

Den gjennomsnittlige globale temperaturen ble målt til 17,01 grader, viser målingene fra NCEP, som er analysert av University of Maine.

Den forrige rekorden på 16,92 grader ble satt både 24. juli 2022 og 14. august 2016, skriver Forbes. Temperaturanalysene går tilbake til 1979.

Det sørlige USA har de siste ukene lidd under intens varme. I deler av Kina har en hetebølge med temperaturer over 35 grader vedvart. Samtidig er det målt temperaturer over 50 grader i Nord-Afrika.

Selv i Antarktis, der det nå er vinter, registreres uvanlig høye temperaturer.

– Dette er ikke en milepæl vi bør feire, sier klimaforsker Friederike Otto ved Crantham-instituttet for klimaendring og miljø ved Imperial College i London.

– Dette er en dødsdom for mennesker og økosystemer, sier hun.

Økende utslipp

Forskere mener menneskeskapte klimaendringer, kombinert med det naturlige værfenomenet El Niño, har skylden for de høye temperaturene.

– Dessverre ser det ut til å bare være den første i en rekke nye rekorder som settes i år. Økende klimautslipp kombinert med El Niño presser temperaturer til nye høyder, sier Zeke Hausfather, forsker ved Berkeley Earth, i en uttalelse.

NCEP tilhører det vitenskapelige direktoratet USAs nasjonale værtjeneste, som igjen er underlagt etaten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). I juni fastslo forskere i NOAA at en ny El Niño har oppstått.

Syklister tar en drikkepause under en kveldstur i San Antonio i Texas, som også har vært rammet av høye temperaturer i sommer.

FN-advarsel

FN advarte tirsdag om at verden må forberede seg på konsekvensene av El Niño, som ventes å bidra til høyere globale temperaturer gjennom hele 2023.

– Starten på El Niño vil kraftig øke sannsynligheten for nye temperaturrekorder og utløse mer ekstremvarme i mange deler av verden og i havet, sier generalsekretær Petteri Taalas i Verdens meteorologiorganisasjon WMO.

– Regjeringer verden over må mobilisere for å forberede seg på å begrense konsekvensene for vår helse, våre økosystemer og våre økonomier, sier Taalas.

Stadig nye rekorder

I 2016 ble det satt global temperaturrekord som følge av en kraftig El Niño kombinert med menneskeskapt global oppvarming. Men ifølge WMO kan også denne rekorden snart komme til å falle.

Fra 2020 til starten av 2023 var verden preget av det motsatte fenomenet, La Niña. I denne perioden var temperaturene i Stillehavet, og verden sett under ett, lavere enn de ellers ville vært.

Tross denne dempende effekten har varmerekorder falt som fluer i en rekke land de siste årene.