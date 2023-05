New York synker. Skyskraperne får skylden.

En ny undersøkelse viser alarmerende funn om New York.

Skyskraperne i Manhattan preger bybildet. Nå slår forskere alarm om en bekymringsfull utvikling.

20.05.2023 13:05

Storbyen New York synker én til to millimeter i året. Situasjonen er adskillig verre i enkelte deler av byen som Brooklyn, Queens og nedre Manhattan. Sistnevnte synker med 294 millimeter i året.

Det er den dystre konklusjonen i en ny forskningsstudie. Det er forskere fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS USGSUSAs geologiske undersøkelse har som ansvar å overvåke, rapportere og undersøke jordskjelv og naturlige farer. og University of Rhode Island som står bak studien.

Grunnen er de mange, tunge skyskraperne som preger bybildet, og global oppvarming.

140 millioner elefanter

Det er nå over én million bygninger i New York. Bare Empire State Building og Chrysler Building veier alene 760 billiarder kilo. Det tilsvarer omtrent vekten av 140 millioner elefanter.

Den enorme vekten presser materialet ned i bakken og fremskynder prosessen. Det mener geofysiker Tom Parsons, som er én av forskerne bak studien.

– Jo mykere jord, jo mer kompresjon er det fra bygningene. Det var ikke feil å bygge så store bygninger i New York, men vi må ha trodd at hver gang man bygger noe, så presses bakken litt mer ned, sier han til The Guardian.

Faren for flom øker

Utviklingen fører ikke til noen umiddelbar fare, mener forskerne. Men faren for flom og havnivåstigning øker. Det bor åtte millioner mennesker i New York.

Storbyen har vært rammet av flere flommer de siste årene. I 2012 slo orkanen Sandy til med full styrke og forårsaket oversvømmelse i byens T-banestasjoner.

I 2021 skjedde det igjen. Da slo orkanen Ida til mot USAs østkyst. 26 mennesker omkom. Den førte til omfattende strømbrudd og tusenvis av ødelagte bygninger.

Forskere tror at flere kystbyer rundt om i verden kan lide samme skjebne som New York.

– New York og andre kystbyer må planlegge for dette. Flom dreper mennesker, og det er den største bekymringen, sier Parsons til The Guardian.