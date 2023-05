Assad inne i varmen etter 11 år i fryseboksen

Diktatoren bombet og gasset sin egen befolkning. Nå ønskes han likevel velkommen av de arabiske naboene.

Bashar al-Assad (i midten) kom torsdag til Jeddah i Saudi-Arabia.

Etter å ha vært bannlyst i 11 år er Syrias president, Bashar al-Assad, på plass i Saudi-Arabia. Der er han blitt ønsket velkommen til havnebyen Jeddah. 57-åringen er kommet dit for å være med på toppmøtet i Den arabiske liga, som starter fredag.

Besøket bekrefter at Assad er inne i varmen igjen i den arabiske verden, etter å ha blitt fryst ut i over et tiår.

Nasjoner som lenge har ønsket å få ham avsatt, og som støttet væpnede opprørsgrupper inne i Syria, tar igjen imot ham.

Ble reddet av Putin

Det er gått 23 år siden han arvet diktatorrollen fra faren, Hafez al-Assad, og 12 år siden den arabiske våren tente gnisten til en blodig borgerkrig. En krig der han gjentatte ganger brukte bomber og giftgass mot egen befolkning.

Det er gått nesten åtte år siden Russlands president, Vladimir Putin, blandet seg inn i krigen og reddet ham.

Like før Putin sendte sine bombefly til Syria, trodde alle at Assads dager som Syrias leder var talte. Nå har han vunnet borgerkrigen og kontrollerer mesteparten av landet. Unntaket er Idlib i landets nordvestlige hjørne, der sunnimuslimske opprørere sitter isolert. I det nordøstlige hjørnet har kurderne kontrollen.

Bashar al-Assad (til høyre) i samtale med generalsekretæren i Den arabiske liga, Ahmed Aboul Gheit, torsdag.

I Jeddah vil han ganske sikkert be om hjelp til å gjenoppbygge det utbombede landet, noe den vestlige verden har nektet å gjøre så lenge han sitter ved makten.

Den viktigste grunnen til at dette skjer nå, er at Iran, en av Syrias få venner, har bedret forholdet til Saudi-Arabia. Det sier Hilde Henriksen Waage. Hun er professor ved Universitetet i Oslo og ga i år ut boken «Spillet om Syria».

– Iran og Saudi-Arabia gjenopptok diplomatiske forbindelser tidligere i år og bila den årelange striden om hvem som er størst i verden, sunni- eller sjiaislam, sier Waage.

Det er dermed blitt mye enklere å få slutt på borgerkrigen i Syria. Krigen har på mange måter vært en krig ved stedfortreder, der Iran på den ene siden og Saudi-Arabia og flere andre arabiske land på den andre siden har støttet hver sin aktør.

– Det gjør det lettere å nærme seg Assad, sier Waage.

Hva skal man gjøre med «ruinhaugen» Syria?

Det store spørsmålet nå er hva man gjør med «ruinhaugen» Syria. Russland og Iran har sørget for å holde Assad ved makten, men har ikke de nødvendige ressursene til å gjenoppbygge landet. Et enormt flyktningproblem er ikke blitt løst.

Resten av verden, ikke minst de arabiske landene og Vesten, har nektet å bidra til gjenoppbyggingen så lenge Assad sitter ved makten.

– Den arabiske liga, med Saudi-Arabia i spissen, har vel funnet ut at de må slutte med denne strutsepolitikken, som er å stikke hodet i sanden og håpe at Bashar al-Assad-regimet kommer til å forsvinne, for det kommer det ikke til å gjøre, sier Waage.

Hun mener det aldri har eksistert noe alternativ til Assad.

– Et av de største selvbedragene som den arabiske verden og Vesten har drevet med, er å kreve og fortsette å si at denne grusomme diktatoren, dette grusomme regimet, som det er, må vekk for at vi skal kunne hjelpe eller gjøre noe i Syria, sier Waage.

Til tross for at Assad tas imot som en gjest i Saudi-Arabia, er det lite som tyder på at de vestlige landene vil bidra til gjenoppbygging av Syria.

– Det eneste som er aktuelt for de vestlige landene, er såkalt nødhjelp. Det monner ingenting, mener Waage.

Hun omtaler Syria som en tikkende bombe.

IS er på full fart fremover.

Leirer som Al-Hol har mange europeiske fremmedkrigere.

Det syriske folket lider.

– Vi får håpe at dette kan være et signal til vestlige land om at også de bør endre politikk og starte gjenoppbyggingen av Syria, sier Waage.