Her er Wagner-soldatene inne i Bakhmut. Der planter de flagget i et krigsminne fra Sovjet.

Video viser at soldater fra Wagner-hæren har tatt seg inn i byen Bakhmut.

En video viser Wagner-soldater som planter flagget i et krigsminne fra andre verdenskrig.

06.03.2023 20:09 Oppdatert 06.03.2023 20:28

Snaut 500 meter øst for elven i Bakhmut står en stridsvogn på en pidestall. Den ble plassert der for å minnes de sovjetiske soldatene som befridde byen under andre verdenskrig.

Mandag viser en video nok en gang russiske soldater i byen. Men de er der ikke for å frigjøre byen denne gangen.

I flere måneder har det foregått en blodig kamp om Bakhmut. Slaget står mellom det ukrainske forsvaret og russiske invasjonsstyrker. Flere av disse er soldater fra Wagner-hæren, som for det meste består av leiesoldater og fanger.

En video Wagner-hæren selv har publisert på sosiale medier, viser det som skal være fem av soldatene deres ved krigsminnet i byen. Soldatene river og brenner først det ukrainske flagget av monumentet. Så planter de sitt eget på toppen. Aftenposten har stedsverifisert videoen.

Monumentet står bare 2 kilometer fra sentrum av byen. Hvor nær er den å falle?

Her planter Wagner-soldatene sitt eget flagg.

Store russiske tap

Videoen kan tyde på at de ukrainske styrkene har trukket seg ut av den østlige delen av byen. Det stemmer nødvendigvis ikke. Senest i helgen har Ukraina slått voldsomt tilbake mot de russiske invasjonsstyrkene, skriver The New York Times.

– Vi har påført fienden store tap. Forsvaret vårt har nå fått ødelagt mange kjøretøy og tvunget Wagner-hærens beste soldater ut i kamp, sier generaloberst Oleksandr Syrskyj. Han er sjefen for de ukrainske bakkestyrkene, og besøkte Bakhmut i helgen.

Byens viseordfører Oleksandr Marchenko fortalte lørdag til BBC at det foregikk gatekamper i byen. Men de russiske styrkene er langt unna å ta kontroll, forteller han.

– Målet deres er ikke å redde byen, slik de hevder. Det eneste målet de har, er å drepe folk og begå folkemord mot det ukrainske folk, sier han.

Ifølge Natos beregninger har hver drepte ukrainske soldat i byen tatt med seg fem russere i graven. Det melder CNN.

Tallene er ikke godt nytt for Wagner-sjefen, som leder en hær som blir stadig mer desperat. Nå retter han også forræderi-anklager mot høyeste hold.

Fem soldater som skal være fra Wagner-hæren løper mot krigsminnet, øst i byen.

Stadig mer desperat Wagner-sjef

I flere uker har Wagner-hæren bønnfalt Moskva om mer ammunisjon. Så langt har ingenting kommet. Det har fått Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin til å tenne på alle plugger. Til sin egen Telegram-kanal, sier han:

– Det kan være det vanlige byråkratiet. Eller et svik.

Med det antyder han igjen at han føler seg forrådt av Kreml. Sitatet er blant annet gjengitt av BBC.

Den siste tiden har angrepene fra Wagner-hæren vært færre. Samtidig har det haglet med forræderi-anklager fra Prigozjin. Flere av dem har vært rettet mot Putins generaler. Kampen om Bakhmut synes å være langt fra over, skriver The New York Times.