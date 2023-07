Musks Twitter-grep skaper problemer for brukerne

Flere sliter med å få tilgang etter at tjenesten begrenset antall meldinger brukere kan lese.

Folk klør seg nok en gang i hodet over Twitter-eierens grep for tjenesten.

02.07.2023 13:57 Oppdatert 02.07.2023 14:53

Flere tusen brukere skal ha problemer med tilgangen til det sosiale mediet Twitter.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal det på et punkt ha vært mer enn 7500 innrapporteringer om problemer med tjenesten. Emneknaggen #TwitterDown skal også ha trendet flere steder i verden.

Problemene har oppstått etter at Twitter-eier Elon Musk lørdag meldte på Twitter at det ville bli innført en grense for hvor mange meldinger brukere kan lese om dagen.

Ifølge NPR skal brukere ha hatt problemer med både appen og nettsiden. Folk skal ha slitt med både å se, søke, oppdatere og publisere på plattformen.

Meldingene som møter brukerne har vært "Rate limit exceeded" eller "Cannot retrieve tweets."

Grense på 500 meldinger

Musks grep innebar at verifiserte kontoer, som koster penger å ha, kan se 6000 meldinger om dagen. Uverifiserte gratis-kontoer kan se 600, mens nyopprettede gratis-kontoer er begrenset til 300 melding om dagen.

Han har senere meldt at det nå skal være snakk om 10.000, 1000 og 500 meldinger.

Tiltaket skal ifølge Musk være midlertidig for å begrense storstilt datainnsamling.

Fredag kunngjorde Twitter at man må være innlogget med en bruker for å lese meldinger.

Musk har tidligere uttrykt misnøye med KI-selskaper som OpenAI for at de angivelig bruker data fra Twitter for å trene opp KI-verktøyet ChatGPT.