Nå brenner Trump penger på advokater i stedet for valgkamp. Selger T-skjorter og ber folk om enda mer bidrag.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): I første halvår brukte Donald Trump mer enn 1 million kroner hver dag på advokater. Fremover blir det trolig mye mer.

Tidligere president Donald Trump dro torsdag rett fra rettsbygningen til flyplassen i Washington. Han sa seg ikke skyldig. Vis mer

«Jeg skriver denne e-posten til deg mens jeg flyr tilbake fra udyrets hule», skrev Donald Trump til sine tilhengere natt til fredag norsk tid.

Han hadde vært i en rettssal i Washington. For tredje gang i år ble han fremstilt som tiltalt i en straffesak og sa seg ikke skyldig. E-posten han sendte ut på veien hjem, gir et hint om hvordan valgkampen fremover blir.

561 år i fengsel

Nå handler nemlig nesten alt om dette. Trump sender ut flere e-poster daglig. Der klager han over at han blir straffeforfulgt og ber sine tilhengere om å gi mer bidrag. Det er begynt å bli langt mellom de gangene der han snakker om innvandring eller skatt.

Nå minner han velgerne sine i stedet om at han risikerer «561 år i fengsel for en forbrytelse jeg ikke begikk». Da har han slått sammen maksstraffene for det han er tiltalt for hittil.

Dempet glød blant givere?

I begynnelsen av uken kom det nye tall fra det føderale valgstyret (FEC). Valgkampapparatene må jevnlig melde inn dit hvor mye de samler inn, fra hvem og hva de bruker pengene på.

Hittil har Trumps juridiske trøbbel ikke skadet ham blant egne velgere. Tvert i imot har han en solid ledelse i sitt parti. Tallene kan likevel tyde på at gløden for å støtte ham med penger er blitt noe dempet.

Han beste innsamlingsdag var ifølge Politico 4. april i år. Da møtte han i retten i New York anklaget for regnskapsfusk knyttet til en utbetaling til en pornostjerne. Den dagen ga 80.000 personer ham til sammen rundt 40 millioner kroner.

I juni møtte han igjen i retten. Denne gang var han i Miami. Saken bygger på at han ulovlig skal ha tatt med graderte dokumenter fra Det hvite hus. Den dagen var antall givere mer enn halvert, til 35.000. Beløpet var ca. 13 millioner kroner.

210 mill. til advokater

Tallene for pengebruk viser også hvor Trump har fokus. I første halvår brukte hans valgkampapparat ca. 570 millioner kroner. Mer enn 210 millioner gikk til advokater. Det er mer enn 1 million kroner dagen.

Det er også mer enn han brukte på politisk valgkamp i samme tidsrom.

Alt tyder i tillegg på at regningene fra advokatene vil stige kraftig. Ennå er sakene mot ham bare i en forberedende fase. To av de tre sakene der han allerede er tiltalt, er berammet i løpet av våren.

Neste rettsmøte i saken om forsøket på å sabotere maktovergangen i 2021 er 28. august. Da skal fremdriften drøftes.

Advokatene Todd Blanche, John Lauro og Alina Habba fly til Washington D.C. sammen med sin klient, Donald J. Trump. Vis mer

Har han råd til valgkamp?

Den republikanske strategen Karl Rove er blant dem som stusser på det som skjer. Hans mener Trumps valgfond nå ligner mest på et juridisk forsvarsfond.

«Han sier målet er å bli valgt, men rapportene om pengebruk tyder på at det heller er frifinnelse», skriver Rove i The Wall Street Journal.

Han mener salærkravene mot Trump vil vokse astronomisk når selve rettssakene nærmer seg.

– Det er ikke klart at han både kan finansiere sin valgkamp og betale sine advokater, mener Rove.

Ikke minst, mener han, gjelder dette i en valgkamp neste høst mot Joe Biden.

Tror Trump skader egen sak

Rove tror noen av partiets velgere spør seg om hvorfor en mann som har tjent 10 milliarder kroner etter at han forlot Det hvite hus, ikke selv kan betale sine advokater.

Han tror også Trump skader sin egen sak ved å sverte dem som gir penger til hans rivaler i partiet.

– Prisen jeg måtte betale

Trump fløy til Bedminster i New Jersey etter rettsmøtet torsdag. Der har han en golfklubb hvor han nå bor om sommeren, mens klimaet i Florida er ukomfortabelt varmt og klamt.

«Jeg visste alltid at dette var prisen jeg måtte betale for å stille opp som president som en politisk outsider, skrev Trump i natt.

Han ba tilhengerne om å bidra med mellom 240 og 2500 kroner.

Team Trump lover gratis T-skjorte: Du får den hvis du gir en gave på rundt 470 kroner eller mer. Vis mer

Og mens Trump var i retten, forsøkte teamet hans å friste folk med T-skjorter. Hvis du ga 470 kroner, skulle du få en gratis. Budskapet på plaggene antyder at landet er blitt et tyranni under Joe Biden.