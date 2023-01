Fem politimenn siktet for drap i Memphis i USA. Fredag kommer beviset myndighetene frykter.

29 år gamle Tyre Nichols ble stoppet i trafikkontroll. Nå er fem politimenn siktet for å ha drept ham.

Fem politimenn er siktet for å ha banket opp 29 år gamle Tyre Nichols slik at han døde.

26.01.2023 23:56

7. januar stopper politiet i Memphis i Tennessee en bil de mener kjører hensynsløst. Bak rattet sitter Tyre Nichols. Han kommer ikke levende fra kontrollen.

Fem politimenn er nå siktet for drap for å ha banket opp 29-åringen. Alle fikk sparken av politiet i forrige uke etter at de ble anklaget for å ha brukt unødvendig vold i forbindelse med hendelsen, skriver New York Times.

En foreløpig obduksjonsrapport konkluderer med at Nichols døde av indre blødninger forårsaket av alvorlig vold.

Nøyaktig hva som skjedde, vites ikke. Men fredag kommer trolig svaret. Det frykter myndighetene vil føre med seg mer vold.

Venter demonstasjoner av videobevis

Fredag offentliggjøres videoopptakene fra kameraene politimennene hadde på seg.

Politisjefen i Memphis har i forkant vært ute og advart folk om at opptakene vil vise brutale bilder. Innholdet i videoene er ventet å utløse store demonstrasjoner, også utenfor delstaten.

– Jeg forventer at folk vil kjenne på et raseri. Dette viser det motsatte av det oppdraget politifolkene våre har, sa politisjef Cerelyn Davis torsdag.

Kongressmedlem Steve Cohen, som representerer Memphis, har oppfordret innbyggerne til å bruke retten til å demonstrere. Men han ber folk om å avstå fra å bruke vold.

– Men det bør gjøres på en fredelig og rolig måte, sa han torsdag.

Familiemedlemmer holder opp et bilde av 29 år gamle Tyre Nichols, som døde etter å ha blitt banket opp av politimenn i Memphis.

Familien krever ny siktelse

De fem politimennene er siktet for forsettlig drap. Det innebærer at de mente å påføre skade, men ikke hadde som hensikt å drepe Nichols.

Det har familien reagert sterkt på. De mener politimennene burde vært siktet for overlagt drap, etter å ha sett videobevisene.

– Vi kommer ikke til å akseptere noe annet, sier Rodney Wells, som er Nichols stefar.

Også Wells ber om at alle som ønsker å protestere mot politiet, gjør det på en fredelig måte.

– Vold kommer ikke til å vekke ham tilbake fra de døde, sa han torsdag.

De fem politimennene er også siktet for blant annet kidnapping, overfall og undertrykkelse.

Fordømmer politivold

President Joe Biden kom torsdag kveld norsk tid med en uttalelse om saken.

– Familien hans fortjener en rask, fullverdig og åpen etterforskning av dødsfallet, sa Biden.

Også han ba folk vise ro under demonstrasjonene som er ventet å komme.

– Vold hører ikke hjemme i fredelige demonstrasjoner, sa presidenten.

Han sa også at vold fra politiet i for stor grad rammer kun den svarte befolkningen i USA. Det har vært flere hendelser hvor amerikansk politi har brukt overdreven og unødvendig vold mot sivile i USA de siste årene.

I flere tilfeller har de blitt kritisert for rasisme i den forbindelse. Deriblant da George Floyd ble drept av politiet i Minneapolis i mai 2020.

I dette tilfellet er alle de siktede politimennene svarte, i likhet med offeret.