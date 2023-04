Bankansatt skal ha skutt og drept fire kolleger i Louisville i USA.

Guvernør Andy Beshear mistet en av sine beste venner i masseskytingen i en bank i Louisville. Politiet mener en 23 år gammel gjerningsmann prøvde å strømme angrepet mens det pågikk.

Fungerende politisjef Jacquelyn Gwinn-Villaroel på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Bak står guvernøren Andy Beshear, som kjente flere av de drepte.

10.04.2023 16:17 Oppdatert 10.04.2023 22:24

De første meldingene til politiet kom rundt kl 8.30 mandag morgen, lokal tid. Det ble skutt inne i en bygningen der Old National Bank holder til i Louisville sentrum.

Da politiet kom til åstedet bare minutter senere, ble det skuddveksling.

Fire personer er bekreftet skutt og drept minst åtte er skadet. I tillegg er gjerningsmannen død.

Han ble skutt og drept av politiet. Politiet har identifisert ham som en 23 år gammel mann som jobbet i banken. CNN sitererer anonyme politikilder som forteller at mannen akkurat skal ha fått beskjed om at han ville miste jobben. Han skal ha lagt igjen en beskjed til foreldrene og en venn som fortalte hva han ville gjøre.

Kentuckys guvernør Andy Beshear (ryggen til) dro rett til åstedet for skytingen mandag morgen. Der viste det seg at to av nære venner hadde mistet livet.

Mistet nære venner

En av dem som dro rett til banken da meldingene kom, var guvernøren i Kentucky.

– Dette er forferdelig, sa guvernør Andy Beshear da han kom til åstedet.

Guvernøren sa at han selv kjente to av de som er drept. Han fortalte at banken der skytingen skjedde, var banken han brukte.

Da navnene på de drepte ble offentliggjort, fortalte Beshear om sitt vennskap til en av dem, en 63-åring.

– Han hjalp meg å starte en karriere innen jus. Han hjalp meg å bli guvernør. Han ga meg råd om hvordan jeg kunne være en god far, sa guvernøren.

De fire døde er tre menn på henholdsvis 63, 64 og 40 år og en kvinne på 57.

Kulehullene er synlige i vinduet til banken Old National Bank, som var åsted for skytingen mandag morgen.

Tror gjerningsmannen var ansatt

To politimenn ble skutt i skuddvekslingen som oppsto da de rykket ut til banken. Begge skal være på sykehus. Den ene ble skutt i hodet og ble operert. Tilstanden skal være kritisk, men stabil. Den 26 år gamle politimannen var helt ny i jobben. Han ble uteksaminert fra politiskolen i mars, sier Jacquelyn Gwinn-Villaroel i politiet til CNN.

Gjerningsmannen skal ha jobbet i banken, ifølge politiet. Han skal ikke være kjent av politiet.

Ifølge politiet skal han ha skutt med et AR-15-lignende gevær. Politiet mener mannen prøvde å strømme ugjerningen mens den pågikk. De prøver nå å få tak i opptaket.

Ordføreren i Louisville, Craig Greenberg, ber folk be for de som nå kjemper for livet på sykehuset.

Åstedet nær Slugger Field i sentrum av Louisville.

Kvartalet der det skjedde, huser både en bank, et tannlegekontor, en møbelhandel, en bank og Louisville Ballet.

Paul Humphrey ved det lokale politiet oppgir at politiet fikk melding om skyting i Old National Bank rundt kl. 8.30. Da politiet kom til stedet, pågikk skytingen fremdeles. Han sier til New York Times at de ikke vet noe om motivet bak udåden.

Biden krever handling fra republikanerne

Skytingen er den 15. masseskytingen i USA hittil i år, ifølge NTB. Den skjer bare to uker etter at en tidligere elev drepte tre barn og tre lærere på en barneskole i Nashville i Tennessee, rundt 260 kilometer sør for Louisville.

President Joe Biden fordømmer masseskytingen og ber republikanerne i Kongressen blir med på strammere våpenlovgivning. Han mener republikanere fra nord til sør gjør landet mer utrygt.

Biden sier at «et stort flertall av amerikanere» vil ha en strengere våpenlovgivning, og vil at det skal bli strengere krav til å oppbevare våpen og bakgrunnskontroller.

– Når vil republikanerne handle for å beskytte våre lokalsamfunn? spør Biden.