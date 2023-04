Minst fem drept og seks skadet i skyteepisode i Louisville i USA

Minst fem personer skal være drept og flere skadet i en skyteepisode i sentrum av Louisville i Kentucky.

Åstedet nær Slugger Field i sentrum av Louisville.

10.04.2023 16:17 Oppdatert 10.04.2023 17:09

Skytingen skjedde i en bygning i Louisville sentrum som blant annet huser en bank. Den ligger i nærheten av baseball-stadionet Slugger Field.

– Minst fem personer er drept. Seks andre, blant dem en politibetjent, er kjørt til sykehus, opplyste en polititalsmann på en pressekonferanse ved 16.20-tiden norsk tid.

Gjerningspersonen skal være død, ifølge CNN.

Folk ble bedt om å holde seg unna åstedet for skytingen i sentrum av Louisville. Gjerningspersonen er død.

Hendelsen skjedde like før klokken 9 lokal tid. Kvartalet der det skjedde, huser både en bank, et tannlegekontor, en møbelhandel, en bank og Louisville Ballet.

Paul Humphrey ved det lokale politiet oppgir at politiet fikk melding om skyting i Old National Bank rundt kl. 8.30. Da politiet kom til stedet, pågikk skytingen fremdeles. Han sier til New York Times at de ikke vet noe om motivet bak udåden.

Øyenvitner som har forlatt bygningen, sier til WHAS-TV at de hørte skyting inne i bygningen.

TV-bilder viser flere politikjøretøy på stedet. WHAS-journalister forteller at de har observert at folk er kjørt fra stedet i ambulanser.

Skytingen skjedde i en bankbygning i Louisville sentrum.

Kentucky-guvernør Andy Beshear tvitrer at han er på vei til stedet.

– Vennligst be for alle familiene som er rammet, og for byen Louisville, tvitrer Beshear.

FBI-agenter har også rykket ut i forbindelse med skytingen.