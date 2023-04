Minst fire drept og åtte skadet i skyteepisode i Louisville i USA

Minst fire personer skal være drept og flere skadet i en skyteepisode i en bankbygning i sentrum av Louisville i Kentucky.

Åstedet nær Slugger Field i sentrum av Louisville.

10.04.2023 16:17 Oppdatert 10.04.2023 18:25

Saken blir oppdatert

Skytingen skjedde i en bygning i Louisville sentrum som blant annet huser banken Old National Bank . Den ligger i nærheten av baseball-stadionet Slugger Field.

Det ble først meldt at minst fem personer var skutt og drept. Politiet oppgir nå at minst fire personer er drept og at minst åtte er skadet. Gjerningspersonen skal være død, ifølge CNN.

– Dette er forferdelig, sa guvernør Andy Beshear.

Han sa at han selv kjente to av de som er drept. Han fortalte at banken der skytingen skjedde, var banken han brukte.

– Jeg har en nær venn som ikke klarte det i dag, og jeg har også en annen god venn som heller ikke overlevde, sa en gråtkvalt guvernør mandag ettermiddag, norsk tid.

En tredje person han kjenner, skal være såret.

Guvernør Andy Beshear (med ryggen til) kjente to av de som ble drept. Det fortalte han på en pressekonferanse mandag.

Skjedde om morgenen

To politimenn ble skutt i skuddvekslingen som oppsto da de rykket ut til banken. En av dem blir nå operert. Det er ikke klart hvorvidt den andre overlevde. Politiet jobber nå med å identifisere ofrene.

De tror at gjerningspersonen er en tidligere bankansatt. Ifølge politiet skal han ha skutt med et AR-15-lignende gevær.

Ordføreren i Louisville Craig Greenberg ber folk be for de som nå kjemper for livet på sykehuset.

Hendelsen skjedde like før klokken 9 lokal tid. Kvartalet der det skjedde, huser både en bank, et tannlegekontor, en møbelhandel, en bank og Louisville Ballet.

Paul Humphrey ved det lokale politiet oppgir at politiet fikk melding om skyting i Old National Bank rundt kl. 8.30. Da politiet kom til stedet, pågikk skytingen fremdeles. Han sier til New York Times at de ikke vet noe om motivet bak udåden.

Øyenvitner som har forlatt bygningen, sier til WHAS-TV at de hørte skyting inne i bygningen.

TV-bilder viser flere politikjøretøy på stedet. WHAS-journalister forteller at de har observert at folk er kjørt fra stedet i ambulanser.