Covid-tilfeller går rett til værs igjen i Kina. Beijing stenger parker, kjøpesentre og museer.

Kinesiske byer stenger igjen ned etter at antallet covid-smittede har gått opp. «Kina har malt seg selv inn i et hjørne», mener en kommentator.

En innbygger i Beijing tar på seg maske mens han hviler utenfor en kafé på et stengt kjøpesenter.

10 minutter siden

I Beijing stenges nå parker, kjøpesentre og museer. Kina melder om 28.127 nye tilfeller av covid på ett døgn. Det er nær forrige topp i april.

I en rekke byer har de igjen begynt med massetesting. Kina har hatt et nullmål i sin strategi mot viruset.

Registrerte dødsfall er fortsatt få. Mandag var det to døde. I helgen døde tre, de første offentlig registrerte dødsfallene siden mai.

Har sendt nye signaler

Den siste tiden har myndighetene sendt signaler om at tiltak skulle være mer presise og mer målrettede. De store nedstengningene har nemlig rammet landets økonomi og handel med utlandet.

Krav om massetesting og strenge tiltak har også irritert innbyggere.

Kina er ikke lenger stengt ned over hele landet. Samtidig har landets grenser vært nesten helt stengt i snart tre år. Nå uroes markedene av nye heftige og lokale tiltak.

Tirsdag bestemte en kommune nær Beijing at alle skal testes. Shijiazhuang, en by med 11 millioner innbyggere, begynte allerede søndag med dette.

I Beijing står folk i lange køer for testing, men uten å holde voldsomt stor avstand til hverandre.

En femtedel av BNP

Analytikere i Nomura, et japansk finanshus, regner nå med at områder som står for nesten en femtedel av Kinas verdiskaping, er helt eller delvis stengt ned.

Det er markant mer enn for en uke siden, melder Reuters.

Tre dagers karantene

I Beijing sa myndighetene mandag at de nå står overfor sin hittil største covid-utfordring. Tilreisende fra andre deler av landet må nå gå gjennom tre dager med karantene og testing før de får komme inn i byen.

Beijing meldte om 1448 nye tilfeller tirsdag. Søndag var det 962. En rekke museer er stengt. Det samme er en stor fornøyelsespark og en populær park.

Tirsdag gikk de videre. Fra torsdag er det krav om negativ test fra de siste 48 timer for å være på offentlige steder som kjøpesentre, hoteller og offentlige bygninger.

En vekter og en ansatt kledd i vernedrakt setter i Beijing opp skilt om at butikker og spisesteder er stengt.

Stenger skoler

Wuhan, der viruset først ble oppdaget høsten 2019, ber sine innbyggere bevege seg kun mellom hjem og jobb.

Guangzhou, en by med 18 millioner innbyggere nær Hongkong, stengte mandag ned sin største bydel. Der bor det nesten 4 millioner. Det er innført hjemmeskole, og høyere læresteder er stengt. Tiltakene varer i første omgang til fredag.

Kina mener de strenge tiltakene er nødvendige: Leder Xi Jinpings politikk redder liv og hindrer at helsevesenet kneler, sies det.

Visestatsminister Sun Chunlan var mandag i Chongqing. Hun understreket behovet for resolutt og raskt å slå smitten ned. Det melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

«Stahet»

Samtidig går debatten om Kinas nullmål er en god og riktig strategi.

– Kina har malt seg selv inn i et hjørne, mener redaktør Zhou Xin i South China Morning Post. Han tenker da på at landet stadig gjentar at null-covid er nødvendig for å beskytte folket.

Avisen kommer ut i Hongkong. Den er eid av et kinesisk selskap, men rapporterer i mange saker mer uavhengig enn pressen i Fastlands-Kina.

– Kinas krav om streng testing og karantene tyder på stahet og er ødeleggende. Få andre land vil misunne Kinas nåværende status, skriver Zhou i en kommentar.

Han mener ensidig propaganda har gjort folk så redde at de får panikk når landet prøver å leve med viruset.

Ifølge Zhou informerte Kina ikke sine borgere om at covid-19 har utviklet seg til varianter som er mildere, men mer smittsomme. Tvert imot, mener han, understreket de enda mer bestemt at viruset var «en dødelig trussel mot alle».

Han mener imidlertid det er godt nytt at flere stemmer i det aller siste har snakket om at viruset nå er mindre dødelig.

En kvinne i Beijing inhalerer en vaksinedose i stedet for å få sprøyte. Den er utviklet av det kinesiske selskapet CanSino.

Vaksinerer uten sprøyte

Kina har frontet sine egne vaksiner gjennom pandemien. Svært mange innbyggere har fått en dose. Studier har antydet at folk må ha tre doser av Kinas vaksine før den er like effektiv som den fra Pfizer-Biontech. Andre studier har tydet på at de er lite effektive mot omikron-varianten.

Landet har særlig mange eldre som ikke er fullvaksinert. Rundt seks av ti over 60 år skal ha fått tre doser. Til sammenligning er andelen godt over 90 prosent i denne aldersgruppen i Norge.

Kinas nullvisjon kan paradoksalt nok være noe av grunnen til lav dekning blant eldre. Logikken er da slik: Hvis staten skal stoppe smitten, trenger man jo ikke sprøyte.

Kina jobber med å få gitt flere såkalte booster-doser. I Shanghai, Beijing og flere andre steder prøver de nå å få fortgang i dette arbeidet med en nyutviklet vaksine som man puster inn. Håpet er at dette skal bidra til å dempe skepsisen.