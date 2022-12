På jakt etter de forsvunne diamantene

Diamantene forsvant fra «Det grønne hvelvet» for mer enn tre år siden. 1. juledag søkte rundt 20 politidykkere etter de uvurderlige skattene i Berlin.

En politidykker søker i kanalen i Berlin etter de savnede juvelene.

Mellom knuste isflak og nysgjerrige tilskuere dykket tyske politidykkere ned i kanalen i Berlin 1. juledag. På jakt etter tyvgods fra «Det grønne hvelvet» i Dresden.

Tre år har gått siden flere maskerte menn tok seg inn. I løpet av minutter forsvant noen av verdens mest verdifulle juveler.

Ranet sjokkerte en hel verden. Mer enn tre år etter ser det ut som at etterforskerne har fått et gjennombrudd.

Store deler av dagen 1. juledag søkte politidykkere etter tyvgodset.

Diamantjakt i kanalen

Frem til mørket falt, var det 1. juledag dykkere fra politiet i kanalen i Berlin store deler av dagen, skriver den tyske avisen Bild.

Det er så langt ikke kjent om politiet fant noen av de stjålne juvelene i kanalen. En talsmann for politiet sa søndag at de av hensyn til etterforskningen ikke kan kommentere saken.

Men for noen uker siden fant tysk politi deler av tyvgodset etter det storslåtte ranet.

Flere personer er tiltalt for selve ranet. Alle skal være medlemmer av den såkalte «Remmo-klanen».

Flere politidykkere søkte etter diamantene i kanalen i Berlin 1. juledag.

Drapsforsøk, narkotika og juveler

Remmo-klanen er regnet for å være en av Tysklands mektigste kriminelle familier. Klanen består av flere familier og skal ha rundt 500 til 1000 medlemmer.

Tyske myndigheter kobler dem til en rekke lovbrudd. Blant annet drapsforsøk, narkotika, utpressing og ran.

Det var derfor kanskje ikke overraskende at klanen ble koblet til ranet av Det grønne hvelvet i 2019.

To menn tok seg i 2019 inn i Det grønne hvelvet og tok med seg diamanter til en verdi over en milliard norske kroner.

Ranet fant sted tidlig om morgenen, etter at det oppsto brann i en strømfordelingsboks like ved hvelvet. Brannen forårsaket et strømbrudd i området. Likevel ble to av tyvene fanget opp av overvåkingskamera. Video fra hendelsen viste hvordan en av ranerne brukte en øks for å knuse glasset i et montre.

Totalt kom ranerne seg unna med 21 esker med rundt 4300 juveler verdt rundt 1,1 milliarder kroner.

En av ranerne brukte en øks for å knuse glasset i et monter.

Store deler funnet, men ødelagt

13 minutter etter at overvåkingskameraene fanget opp at ranerne tok seg inn i hvelvet, skal ranerne ha rømt fra stedet i en Audi. Da politiet fant bilen, var den forlatt og påtent i en underjordisk garasje rundt 3 mil unna hvelvet.

Siden har politiet vært på jakt etter ranerne og utbyttet – uten hell. Men 17. desember fikk de et gjennombrudd. Store deler av tyvgodset ble funnet.

Gjennombruddet skal ha kommet etter en avtale mellom de tiltalte klanmedlemmene og tyske myndigheter.

Denne brosjen ble stjålet under ranet i 2019 og er fortsatt savnet.

Men mye av tyvgodset skal være ødelagt. Det skal ha vannskader og er delvis tatt fra hverandre.

Det er også dyrebare skatter som fortsatt ikke er funnet. Blant annet mangler den dyrebare brosjen som ble båret av dronning Amalia Augusta av Bayern og «Dresdens hvite diamant».

Smykkene og juvelene som ble stjålet, er fra 1600- og 1700-tallet.

Seks menn mellom 23 og 28 år er tiltalt for grovt gjengtyveri, brannstiftelse og grov brannstiftelse i forbindelse med ranet.

Alle mennene kobles til Remmo-klanen.

Abdul Majed R. er en av de tiltalte etter ranet i Det grønne hvelvet. Her blir han ført inn i rettssalen i Dresden.

Ranet i Dresden er ikke det eneste klanen linkes til. Tre medlemmer ble dømt til flere år i fengsel for ranet av «Big Maple Leaf», en 100 kilo tung canadisk gullmynt. Den ble stjålet fra det tyske Bodemuseum i 2017. Den gangen brukte ranerne stige, slegge, skateboard og trillebår for å gjennomføre selve brekket.