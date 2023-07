Gradestokken til nye høyder over hele kloden

Gradestokken nådde nye høyder mandag, mens deler av den nordlige halvkule kokte i opptil 40 graders hete. Hetebølgen kan vare til august.

Folk kjøler seg ned i en fontene i Roma, der det ble registrert 39 grader mandag og ventes 42–43 grader tirsdag. Vis mer

Fra Nord-Amerika til Europa, Midtøsten og Asia kastet folk i seg vann og søkte vern mot sola i den dirrende heten. Og det er ingen utsikter til svalere temperaturer, tvert imot ventes det enda mer hete i dagene som kommer.

Helseadvarsler fra myndighetene og skogbranner i knusktørt kratt både i Europa, Midtøsten, California og Canada er nye påminnelser om konsekvensene av de pågående klimaendringene.

– Klimakrisen er ikke en advarsel. Det skjer nå. Jeg oppfordrer verdens ledere til å handle nå, sa USAs klimautsending John Kerry i Beijing.

Hjemløse i Phoenix i Arizona kjøler seg med vann utenfor et avkjølingssenter for eldre hjemløse som myndighetene har satt opp. Vis mer

Kan vare til august

I Europa, som er kontinentet der den globale oppvarmingen skjer raskest, er det ventet sterkere hete enn det noensinne er blitt registrert tidligere. FNs meteorologiorganisasjon WMO sier at hetebølgen rundt Middelhavet kan vare til ut i august.

– Boblen med varm luft som har lagt seg over Sør-Europa, har forvandlet Italia og landene rundt til en gigantisk pizzaovn, sier Hannah Cloke, klimaforsker ved Universitetet i Reading.

På Sicilia og Sardinia kommer kvikksølvet trolig opp i 48 grader, og det er store sjanser for at den europeiske heterekorden på 48,8 grader blir slått, ifølge Det europeiske romfartssenteret (Esa).

– Vi er fra Texas, og det er virkelig hett her. Vi trodde vi skulle slippe bort fra heten hjemme, men her er det enda varmere, sier Colman Peavy mens han nøt en cappuccino med sin kone Ana i Roma.

Etter at juni i år allerede er registrert som den varmeste juni-måneden globalt siden man begynte med målinger, virker det som juli ikke blir liggende etter.

Rødt varsel

Italienerne er bedt om å forberede seg på sommerens mest intense hetebølge i dagene fremover, trolig en av de mest intense noensinne, og helsemyndighetene sendte ut rødt varsel for 16 byer, blant dem Bologna, Firenze og Roma.

I Roma var det 39 grader mandag ettermiddag, og det ventes at gradestokken klatrer til 42–43 grader tirsdag, langt over rekorden på 40,5 grader fra august 2007.

Likevel strømmet turister til attraksjoner som Colosseum og Vatikanet.

Turgåere på en sti i Death Valley i USA der det ble målt 53,3 grader søndag ettermiddag. Vis mer

Vann og hatt

– Jeg er fra Sør-Afrika, og vi er vant til denne varmen. Man må drikke masse vann og selvfølgelig bruke hatt, og det er det, sier Jacob Vreunissen (60) fra Cape Town.

Hellas fikk en liten avlastning fra den verste heten da temperaturen vippet under 40 grader mandag, slik at attraksjoner som Akropolis kunne gjenåpne midt på dagen.

Men en ny hetebølge ventes fra torsdag, med kraftig vind fra Egeerhavet og stor risiko for skogbranner.

I Romania ventes det å holde seg rundt 39 grader og på Kypros over 40 grader frem til torsdag, og heller ikke i Spania er det håp om svalere vær fremover. Der ventes det 44 grader i Andalucia, noe som il være ny regional rekord.

53,3 grader i Death Valley

I det vestlige og sørlige USA, der man er vant til høye temperaturer om sommeren, advares det mot helseutfordringer i den trykkende hetebølgen som har lagt seg i regionen.

I Death Valley i California, som er et av verdens varmeste steder, ble det registrert 53,3 grader søndag ettermiddag. Turister strømmer til i håp om å oppleve at det settes global varmerekord med over 56 grader.

I Arizonas delstatshovedstad Phoenix var det søndag ettermiddag 45 grader, den 17. dagen på rad med over 43 grader.

I Sør-California har det oppstått tallrike skog- og krattbranner, inkludert en i Riverside der det er utstedt ordre om å evakuere.

Nye rekorder i Kina

På den andre siden av kloden kom gradestokken i landsbyen Sanbao i Xinjiang-provinsen opp i 52,2 grader, markert høyere enn forrige rekord på 50,6 grader for seks år siden.

Minst 60 mennesker har fått behandling for heteslag i Japan, inkludert 51 som ble lagt inn på sykehus i Tokyo.

I Sør-Korea fortsatte kraftig bygevær å herje mandag mens redningsmannskaper lette etter overlevende, blant annet i en veitunnel der 15 biler og en buss endte under fire-fem meter vann.

40 mennesker er hittil meldt døde i oversvømmelser og jordskred. Heftig regnvær etter heteperioder er også et resultat av klimaendringer.