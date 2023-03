140 påsatte branner i Paris. – De er bøller fra ekstreme venstre.

Fransk politi brukte tåregass for å spre demonstranter i Paris som nok en gang protesterte mot regjeringens pensjonsreform torsdag. 123 politifolk er skadet.

23.03.2023 20:54 Oppdatert 24.03.2023 06:55

– De er bøller fra ekstreme venstre, sa den franske innenriksministeren Gérald Darmanin i natt.

Bare i Paris ble 108 personer arrestert etter angrep på offentlige bygninger, restauranter, velting av bilder og ildpåsettelse. Ifølge Darmanin deltok 1500 maskerte demonstranter i de mest voldelige angrepene.

Det ble meldt om 140 påsatte branner i Paris ved midnatt. Til sammen 179 politfolk ble skadet, skriver avisen Le Monde.

I flere franske byer var det i natt sammenstøt mellom politi og maskerte demonstranter.

Inngang til rådhuset i Bordeaux ble satt brann i natt under kraftige demonstrasjoner mot pensjonsreformen.

I byen Bordeaux ble det gamle rådhuset påtent. I Lorient ble en politistasjon angrepet. I gaten utenfor politistasjonen i Montpellier ble en rekke branner påsatt.

– Det har blitt mye verre enn de tidligere dagene, sa Darmanin.

Kritikere hevder imidlertid at Macrons regjering prøver å bruke oppførselen til en svært liten, ytterliggående gruppe av av demonstrantene til å snu stemningen mot pensjonsreform-protestene i Frankrike, melder BBC.

Fredelig demonstrasjon ble til mørk natt

Over 1 million mennesker deltok i torsdagens landsomfattende protester mot pensjonsreformen, som Frankrikes regjering presset gjennom i forrige uke.

Bare i Paris marsjerte 119.000 mennesker i gatene, ifølge oversikten til innenriksdepartementet.

Demonstranter blokkerte togstasjoner, veier og deler av Charles de Gaulle-flyplassen utenfor Paris. Også i Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes og flere andre franske byer var det store demonstrasjoner mot den upopulære reformen.

Rundt 12.000 politifolk var utplassert for å sørge for ro og orden.

De fleste av demonstrasjonene ble beskrevet som fredelige. Men flere steder ble det meldt om voldsomme opptøyer og sammenstøt. Særlig utover kvelden og natten.

I Paris knuste mindre grupper med anarkister butikkvinduer, ødela gatemøbler og plyndret en McDonalds-restaurant.

Franske myndigheter opplyser at 108 ble arrestert, bare i Paris.

149 politifolk er skadet i opptøyene, ifølge innenriksministeren.

Demonstrasjonene mot Macrons pensjonsreform fortsatte torsdag. Titusenvis samlet seg i Paris' gater.

Økt voldsbruk

Både i Paris og i andre byer brukte opprørspoliti tåregass for å spre demonstranter.

Streikeaksjonene og protestene de siste ukene har stort sett gått fredelig for seg. Men de siste dagene har voldsbruken økt under spontane demonstrasjoner. Arrangørene av protestene ber folk om å avstå fra voldsbruk.

– Vi vil ha ikkevoldelige aksjoner som respekterer eiendom og folk, sier Lauren Berger i fagorganisasjonen CFDT i et forsøk på å roe situasjonen.

En demonstrant blir pågrepet av politiet i Paris under torsdagens protester.

– Må tre i kraft i løpet av året

Det totale antall demonstranter i hele landet var 1,089 millioner.

Det er over dobbelt så mange som deltok i protestene den 15. mars, som var den forrige dagen da fagbevegelsen oppfordret til demonstrasjoner og generalstreik.

Opprørspoliti i Strasbourg brukte tåregass for å spre demonstranter under torsdagens protester.

Rekorden ble imidlertid ikke slått. Den ble satt 7. mars da 1,28 millioner mennesker demonstrerte.

Onsdag sa president Emmanuel Macron at pensjonsreformen må tre i kraft innen året er omme. Den innebærer blant annet at pensjonsalderen heves til 64 år, og at ansatte må jobbe i minst 43 år for å få full pensjon, noe som betyr at mange må jobbe langt lenger enn til fylte 64 år.