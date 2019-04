Ny meningsmåling: Amerikanere ikke klare for å frikjenne Trump

Mange amerikanere er ikke klare for å frikjenne Donald Trump, og til å ta ham ut av Russland-etterforskningen. Dette til tross for at spesialetterforsker Robert Mueller ifølge justisminister William Barrs notat, ikke har funnet bevis på at Trumps valgkampstab samarbeidet med Russland i forbindelse med 2016-valget.

I en ny meningsmåling utført for nyhetsbyrået Associated Press (AP) av meningsmålingsinstituttet NORC Center for Public Affairs Research, svarer et knapt flertall at de vil at Kongressen skal fortsette etterforskningen av presidenten siden Mueller hverken har felt eller frikjent USAs president.

Seks av ti amerikanere i undersøkelsen mener Donald Trump har hindret etterforskningen.

– Har fått for lite informasjon

Undersøkelsen viser også at amerikanerne er misfornøyde med informasjonen de har fått til nå om resultatene av Russland-etterforskningen.

I dag, torsdag, vil de imidlertid få vite mer, i og med at justisminister William Barr skal offentliggjøre en sladdet versjon av den nær 400 sider lange etterforskningsrapporten.

Så langt er det bare et fire siders sammendrag som Barr har skrevet, som er offentliggjort.

– Full frifinnelse

President Trump på sin side har vurdert det som har kommet frem av Robert Muellers funn til å være en fullstendig og total frifinnelse.

Samtidig har fremtredende demokrater stilt spørsmål ved justisministerens uavhengighet og har hele tiden krevd full offentliggjøring av rapporten. De mener det er deres jobb som folkevalgte, og ikke justisministerens, å avgjøre om Trump har misbrukt sin stilling eller ikke.

Muellers team bestående av totalt 19 advokater, 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre, har intervjuet om lag 500 vitner i etterforskningen, som har pågått i 22 måneder.