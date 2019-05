I går ble en av Theresa Mays aller mest betrodde menn, forsvarsminister Gavin Williamson avsatt på brutalt vis, etter angivelig å ha lekket statshemmeligheter til pressen.

– Jeg sverger ved mine barns liv

Den avsatte forsvarsministeren er sjokkert. Og rasende.

– Dere har tatt feil mann. Jeg sverger ved mine barns liv at jeg ikke står bak disse lekkasjene, sa Gavin Williamson (42) til flere britiske medier etter avgangen.

Den avgåtte forsvarsministeren mener han er utsatt for en heksejakt og personlig vendetta, iscenesatt av Theresa Mays kabinettssekretær og nasjonal sikkerhetsrådgiver, Mark Sedwill. De to skal ha havnet i en heftig sikkerhetspolitisk krangel for tre år tilbake, og de har siden ikke vært på talefot.

Men hans motstandere, og dem er det mange av, er ikke overrasket over at Williamson er mannen Theresa May har utpekt som ministeren som skal ha lekket fra regjeringens topphemmelige møte.

Topphemmelig møte

Saken var kinkig i utgangspunktet. I en rekke land foregår det nå en diskusjon om hvilken rolle den kinesiske telegiganten Huawei skal få i utbyggingen av den nye generasjonen mobilnett, 5G-nettet.

USA har bedt alle sine allierte om å la være å bruke Huawei av frykt for spionasje, noe teleselskapet selv sier er helt ubegrunnet.

Darrin Zammit Lupi/ Reuters/ NTB scanpix

Fakta: Huawei Kinesisk industriselskap. Produsent av mobiltelefoner og annet telekommunikasjonsutstyr. Selskapet ble etablert i 1987 av Ren Zhengfei og har sitt hovedkvarter i Shenzhen i Guangdong-provinsen i Kina. Selskapet er privateid og har over 180.000 ansatte og virksomheter i 170 land, deriblant Norge. Har levert teknologi til mobiltelefoninett i blant annet Norge, Sverige, Nederland og den amerikanske delstaten California. Huawei har fra flere hold blitt beskyldt for å være en forlenget arm for kinesisk etterretning, noe selskapet selv har avvist.

Tirsdag møttes den innerste kretsen i den britiske regjeringen for å diskutere saken. Det nasjonale sikkerhetsrådet består av statsminister Theresa May, hennes mest sentrale statsråder, etterretningssjefene og noen militære sjefer.

Der skal de ha åpnet for at Huawei skal kunne delta i enkelte deler av utbyggingen i Storbritannia.

Allerede samme ettermiddag kunne man lese nettopp det i Daily Telegraph.

Innrømmet å ha snakket med pressen

Det har knapt forekommet at opplysninger er blitt lekket fra Det nasjonale sikkerhetsrådet. Så dette er alvor.

Alle på møtet ble avhørt og avkrevd forklaring. Mobiltrafikken til samtlige møtedeltagere ble gjennomgått. Etter en lynrask etterforskning var ikke Theresa May i tvil:

Hannah McKay/ Retuers/ NTB scanpix

«Bevisene mot Gavin Williamson er sterke og overbevisende», heter det i en uttalelse fra Statsministerens kontor.

Williamson innrømmet da også å ta snakket med journalisten som publiserte saken i Daily Telegraph, men hevder at samtalen handlet om brexit og valget til Europaparlamentet.

Mest kjent for å ha en giftig edderkopp på kontoret

Gavin Williamson blir av innsidere og kommentatorer i pressen beskrevet som en politisk stjerne, men som har steget litt for raskt i gradene og til tider vært mest opptatt av sin egen karriere.

Han blir også betegnet som en av dem som best behersker «the dark arts of Westminster», det politiske spillet og intrigemakeriet i og rundt Underhuset. Det skriver blant annet BBCs politiske redaktør, Laura Kuenssberg i sin analyse av dramaet.

Petar Petrov/ AP/ NTB scanpix

Som tidligere «innpisker» for de konservative i Underhuset, satt han på alle hemmeligheter og visste alt om hva og hvordan representantene tenkte før viktige avstemninger. Det er fra den tiden kallenavnet «mørkets fyrste» kommer.

Men aller mest kjent er Williamson for å ha en levende edderkopp, en giftig tarantell, i en glassboks på kontoret. Kjæledyret lyder navnet «Kronos», etter en av gudene fra den greske mytologien.

Ifølge Daily Mail bidro edderkoppen ytterligere til å legge press på politikerne som ble innkalt på kontoret i den tiden Williamson var Theresa Mays sjefsinnpisker og den som skulle få hennes saker gjennom i Underhuset.

Edderkoppen fikk ikke bli med til hans kontor i Forsvarsdepartementet. En sekretær med edderkoppfobi nektet.

– Var selv en edderkopp

The Telegraphs redaktør, Camilla Tominey, skriver i sin analyse at Williamson selv spant et edderkoppnett rundt sitt arbeid som innpisker i Underhuset.

I korridorene i Westminster har han alltid vært kontroversiell. Noen mener han er en briljant politiker, og at Theresa May har mye å takke ham for.

– Jeg har reddet henne et par ganger, ja, har han uttalt.

Han var i hennes kampanjeteam da hun ble valgt til statsminister etter David Cameron måtte gå av etter folkeavstemningen, og han har støttet henne i brexit-prosessen.

Andre i Westminster mener Williamson er en kynisk machiavelsk maktpolitiker, han har muldvarper overalt og har trekk som minner om det verste fra «The House of Cards», ifølge Tominey i The Telegraph.

Ser frem til å bli etterforsket

Toby Melville/ Reuters/ NTB scanpix

Opposisjonen krever nå at Williamson og de påståtte lekkasjene må politietterforskes. Williamson selv er også en pådriver for det. Han mener det er det eneste som kan renvaske ham.

– Jeg vil være ekstremt komfortabel med en slik etterforskning. Så snart politiet ser journalistens notisblokk, vil jeg bli renvasket. Da vil jeg også få en vakker unnskyldning fra statsministeren, langt vakrere enn avskjedsbrevet jeg fikk fra henne i går, sa Williamson i et intervju med Sky News torsdag ettermiddag.

