13. etasje, Berlaymont-bygningen, Brussel.

Det blir Ursula von der Leyens (60) adresse mens hun er president for EU-kommisjonen de neste fem årene.

Det var den tyske avisen Die Welt som først meldte om det noe uvanlige valget av bosted for kvinnen som 1. november tar over en av EUs mektigste jobber.

Von der Leyens hybel skal ligge vegg-i-vegg med kontoret og er på 25 kvadratmeter. Ombyggingsarbeidene er allerede i gang.

Ved ikke å bosette seg i en privat bolig et annet sted i byen, sparer hun EU for ekstra utgifter til sikkerhet og leie, påpeker en talsperson. I tillegg unngår hun å bli sittende fast i Brussels notoriske trafikk-korker på vei til jobb.

Shutterstock / NTB scanpix

Vant til å bo på jobb

Von der Leyen er for øvrig vant til å ha svært kort vei til kontoret. Som tysk forsvarsminister hadde hun en hybel på 7,5 kvadratmeter ved siden av kontoret i departementsbygningen i Berlin. Helgene tilbrakte hun imidlertid i familiens bolig utenfor Hannover. Von der Leyen er gift og er mor til syv voksne barn.

Mens de fleste ambassadører i Brussel har fasjonable residenser, finnes det ikke noe lignende for EUs presidenter. Von der Leyens forgjenger, Jean-Claude Juncker, har bodd i en 50 kvadratmeters leilighet i et hotell i Brussel i fem år. Tidligere i år klaget han over boforholdene.

– Jeg kan ikke ha offisielle besøk mens jeg sitter på sengekanten, sa han til avisen Bild.

Besøker Jens Stoltenberg

I samme intervju pekte Juncker imidlertid på at han og EU-rådspresident Donald Tusk med jevne mellomrom blir invitert på hjemmebesøk til Jens Stoltenberg.

NATO har nemlig lenge hatt en herskapelig bolig til sine generalsekretærer. Den ligger i en privat veistubb nederst i gaten Avenue Louise, helt inntil parken Bois de la Cambre. Boligen ble anskaffet av britiske Lord Carrington da han var generalsekretær på 1980-tallet.

Ifølge NATOs egne nettsider ville Carrington ha kunst installert i sitt nye hjem, men i stedet for de moderne tyske verkene han forventet, ble en gammel billedvev limt opp på veggen. Den er umulig å fjerne og preger fortsatt residensen i dag.

Stoltenberg har tidligere uttalt til NTB at han er heldig som har denne boligen. Den kommer blant annet med en stor terrasse, hage og ansatte som sørger for den daglige driften.

I tillegg til EU-toppene er USAs president Donald Trump blant dem som har vært på besøk hjemme hos Stoltenberg.