President Trump på overraskende besøk i Afghanistan

Det melder flere nyhetsbyråer. Besøket er, i likhet med alle tidligere besøk av Trump og hans forgjengere til krigssoner, ikke blitt annonsert på forhånd.

Besøket finner sted på Thanksgiving (takksigelsesdagen), som feires meget stort i USA.

Trump og hans følge om bord i presidentflyet Air Force One landet på Bagram, USAs største base i Afghanistan, like før klokken 20.30 lokal tid.

TOM BRENNER / Reuters / NTB Scanpix

Dette er Trumps første besøk i Afghanistan. Trump var i Florida for å feire Thanksgiving og fløy derfra i ly av nattemørket, skriver Washington Post.

Presidentens besøk varte i om lag to og en halv time. Han uttalte at USA og Taliban har gjenopptatt samtaler, og at han tror Taliban er åpne for våpenhvile.

Uttalelsen kommer over to måneder etter at Trump brått brøt fredssamtaler med Taliban etter et bombeangrep i Kabul hvor tolv personer, deriblant en amerikansk soldat, ble drept.

– Taliban vil gjøre en avtale. Vi hadde møter med dem, og vi sa at det må være våpenhvile, og de ville ikke ha våpenhvile, og nå ønsker de våpenhvile, sa han.

Siden i fjor sommer har det foregått forhandlinger mellom USA og Taliban. Målet var en fredsavtale som kunne åpne for at alle amerikanske soldater ble trukket ut.

I begynnelsen av september ble forhandlingene brått innstilt av president Donald Trump. Siden da har Taliban trappet opp angrepene, som i mange tilfeller har rammet sivile.

Alex Brandon / AP / NTB Scanpix

President Trump møtte også Afghanistans president Ashraf Ghani under besøket.

– Vi vinner slik vi ikke har vunnet på lang tid, vi er respektert slik vi ikke er blitt respektert på lang tid, sa president Trump i en tale til de amerikanske soldatene på basen.

– Våre borgere vet at vi står vakt, knuser våre fiender ... Jeg er her i dag for å si Happy Thanksgiving, men også å si takk skal dere ha, sa Trump ifølge Washington Post.