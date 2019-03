Da erfarne piloter skulle teste Max 8-flyet i simulator, var de forberedt på feilen. Likevel hadde de under 40 sekunder på å unngå styrt.

De siste minuttene i cockpiten på Lion Air-flyet som styrtet i Javasjøen den 29. oktober, var preget av økende panikk.

Mens piloten forsøkte å holde flyet stabilt, bladde styrmannen desperat gjennom bruksanvisningen på jakt etter løsninger. Ingen av dem skjønte at det var flyets nye anti-steilesystem som presset nesen nedover på grunn av en feil i en sensor.

Denne uken skulle erfarne piloter fra fem ulike flyselskaper teste det samme hendelsesforløpet i en flysimulator på Boeings produksjonsbase i Renton i delstaten Washington.

Da tilsvarende sensorfeil ble aktivert, fikk testpilotene plutselig dårlig tid: De hadde mindre enn 40 sekunder på å overstyre systemet og få flyet på rett kjøl.

Overrasket over effekten

New York Times har snakket med to kilder som var til stede under testingen.

De sier testpilotene ble overrasket over hvor kraftig effekten av antisteile-funksjonen (MCAS) opplevdes i simulatoren.

Selv når de var fullt klar over hva som skjedde og hvordan de skulle rette feilen – i motsetning til pilotene om bord i flyene som styrtet – var vinduet for å reagere svært kort.

Tre brytere skrur av systemet

Slik systemet fungerer i dag, kan pilotene benytte seg av en bryter som midlertidig hindrer nesen fra å synke, mens de identifiserer og retter feilen. Men for å skru den automatiske funksjonen helt av må ytterligere to brytere brukes for å kutte strømforsyningen til motoren som presser nesen nedover.

Dette visste en tredje pilot som tilfeldigvis var til stede da det holdt på å gå galt under en flyvning med Lion Air-flyet, dagen før det styrtet. Han brøt inn da kapteinen og styrmannen fikk problemer med å holde flyets høyde, og skrudde av systemet.

Dagen etter styrtet det samme flyet. Data fra flyets såkalte svarte bokser viser at pilotene brukte den midlertidige bryteren minst 24 ganger – uten hell.

Men trolig var ikke mannskapet på den ulykkesrammede flyvningen klar over at MCAS-funksjonen eksisterte. Dermed visste de heller ikke hvordan de skulle skru den helt av.

Fakta: Dette er MCAS-funksjonen * Boeing 737 Max 8 er utstyrt med en ny og større motor som gjør at den må sitte lengre frem på flyet. * Den nye posisjonen endrer flyets egenskaper i luften, og gjør at flyet kan trekke opp med nesen under visse omstendigheter. Pilotene må derfor trimme flyet for å holde vinkelen stabil. * Dette er grunnen til at Boeing utviklet anti-steilesystemet MCAS, som er en forkortelse for Maneuvering Characteristics Augmentation System. MCAS bruker en sensor til automatisk å sørge for at nesepartiet holder seg stabilt, eller synker dersom det oppdager at flyets vinkel gir fare for steiling. * For å hindre MCAS i å overstyre pilotens handlinger, må piloten skru av systemet manuelt. Piloter har understreket behovet for trening og informasjon utover det Boeing opprinnelig ga da flyet ble lansert. * En feil i sensoren forårsaket trolig Lion Air-styrten i Indonesia i oktober. Etterforskere undersøker nå om det samme skjedde i Etiopia i mars. Kilder: Boeing, Washington Post, New York Times, NTB.

Kina går til konkurrenten

Boeing har jobbet med en oppdatering av programvaren siden den første flystyrten i oktober. Kilder sier til New York Times at oppdateringen blant annet vil gjøre det lettere for pilotene å ta kontroll og overstyre autopilot-systemet.

Men selskapet har måttet tåle kritikk fra piloter for at informasjonen ikke har kommet tidligere.

Og mens Boeings Max 8-fly har stått parkert, har hovedkonkurrenten Airbus grepet muligheten til å selge sine fly til en av Boeings viktigste kunder.

Den europeiske flyprodusenten skrev i en pressemelding mandag at de har inngått avtaler om å levere 300 passasjerfly til kinesiske flyselskaper.

Avtalen omfatter 290 Airbus-fly av typen A320, som er produsentens svar på Max 8-flyene.

Kina var først ute med å sette Max 8-flyet på bakken etter flystyrten i Etiopia.

Kan påvirke handelssamtaler

Denne uken er Kinas president Xi Jinping på statsbesøk til Frankrike. Avtalen ble signert under et møte mellom Airbus-ledelsen og Kinas statlige flyleasingselskap (CASC) der også Xi og Frankrikes president Emmanuel Macron var til stede.

Bekymringen rundt sikkerheten i flyet kan få store konsekvenser for Boeing, som har satset tungt på Max-modellene. Kun amerikanske flyselskaper har bestilt flere Max 8-fly enn Kina.

Men situasjonen skaper også trøbbel for kinesiske myndigheter. Et av Kinas viktigste forhandlingskort i handelskrigen med USA, har vært et løfte om å kjøpe amerikanske eksportvarer til en verdi av ti milliarder norske kroner. Blant de viktigste varene på handlelisten var Boeing-flyene, skriver Financial Times.

I november 2017, da USAs president Donald Trump var på besøk til Kina, skrev CASC under på en tilsvarende bestilling på 300 amerikanske Boeing-fly.

I forrige uke sa det indonesiske flyselskapet Garuda at de vil stoppe sin bestilling på 49 Max 8-fly til en verdi av nesten fem milliarder amerikanske dollar.